Ллойд Остин на ходу придумывает информацию об успехах ВСУ в Бахмуте

Аргументы Недели → Армия 13+

20 февраля 2023, 00:19 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: АР

Министр обороны США Ллойд Остин подвёл итоги года, который миновал после начала специальной военной операции российских войск против украинских националистов. Этот самый высокопоставленный защитник и представитель американского ЛГБТ сообщества в военной сфере считает, что весной текущего года ВСУ обязательно должны перейти в наступление. То есть, Вашингтон будет на этом жёстко настаивать.

Конечно же, американские политики как мантру повторяют свои домыслы об уже наступившем крахе российской экономики. Однако, на прямой вопрос журналистов: «в чём это выражается, санкции вызывают такие страдания народа, с которыми он не может жить?». Такие пропагандисты, как Джон Салливан вынуждены признать, что видимого развала российской экономики пока не наступило. Но, лично он в каком-то своём измерении это, оказывается, наблюдает.

На другой вопрос журналистов: «россияне массово не поддерживают СВО?»

Салливан вынужден признать, что и это не так. Спрашивается, в чём же сумела продвинуться вперед американская антироссийская пропаганда. Ну, есть у нас деятели «псевдокультуры», чьё творчество интересует только людей весьма мало образованных и не обладающих чувством вкуса. Бог с ними, – уезжают, скатертью дорога.

Что касается кратного увеличения производства снарядов в США, так оно до сих пор не наступило. ВСУ отстреливают ежедневно от 3000 до 5000 артиллерийских боеприпасов. Штаты и сейчас производят чуть более 14 000 снарядов в месяц.

Украине передаются все запасы, накопленные за долгие годы. Вожделенное доведения производства 155-мм выстрелов к гаубицам до 40 000 в месяц, даже по самым смелым расчётам произойдёт к концу 2024 года, началу 2025-го.

Кроме того, уже сейчас тот парк гаубиц, точнее стволов и казённых частей к ним, что уже были направлена на Украину – требуют замену. Поскольку один ствол с казёнником рассчитан на 500 выстрелов.

Конечно же в Вашингтоне слагают сказки о том, что запасы снарядов и ракет в России уже исчерпаны. Но, есть факты, которые замолчать вряд ли удастся. В РФ в месяц сейчас производится более 100 000 снарядов и этот объём нарастает. Заводы выпускающие ракеты работают в три смены. Кроме того, производственные мощности увеличиваются.

В Штатах с нетерпением ждут появления на поле боя американских БМП Bradley. Все интересно посмотреть, как они будут гореть. Это же первое столкновение российской и американской техники в военной обстановке. Корея, Вьетнам, Ирак - не в счёт, поскольку большое значение имеют в сражениях «прокладки» между сидениями – системой управления машиной, боем и ведения огня, то есть - квалифицированные экипажи.

В своих размышлениях Остин и Салливан идут до логического конца. Они считают, что войну надо продолжать независимо от потерь ВСУ. Американской общественности они с пеной у рта доказывают, что в бои под Бахмутом командование Вооружённых сил России бросает тысячи совершено неподготовленных бойцов. Но, как быть с тем, что там воюет ЧВК «Вагнера», а не ВС РФ?

Похоже эта неувязочка в риторике американских военных чинов и их подпевал из госдепа – никого не беспокоит ни в Белом доме, ни на Капитолийском холме. Врут напропалую, с расчётом, что общественность хоть во что-то поверит. Кстати, Остин сделал оговорку, так, на всякий случай, если наступление ВСУ не состоится. Мол русские хорошо окапались и может так случиться, что они выдержат предстоящий «мощнейший натиск» броневых кулаков укро-армии.