МО РФ: сообщение об увольнении офицеров ЛДНР – не соответствует действительности

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19 февраля 2023, 17:02

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны России опровергли сообщения отдельных источников о якобы увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав российских вооруженных сил.

С 1 января 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами включены в состав Вооруженных Сил Российской Федерации.

При этом, подчеркиваем, что информация о якобы увольнении после принятия в состав российских вооруженных сил офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности.

Ни одного приказа минобороны России об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует и не издавалось.

Все военнослужащие данных соединений, принятые в состав Вооруженных Сил РФ с 1 января т.г., достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции