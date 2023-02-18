Обещанные Украине Макроном французские танки, возможно, так и останутся обещанием

Аргументы Недели → Армия 13+

18 февраля 2023, 19:25 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: AFP

Когда французский президент обещал Зеленскому основные танки «Леклерк», он был искренен в своём заблуждении. В его славах не было ни карата лукавства. Макрону бесспорно виделось, как сотни французских танков покидают пределы Пятой республики и стройными колоннами движутся на Украину на самую что ни на есть линию фронта и там вспахивают своими гусеницами украинский чернозём и извергают из стволов своих орудий огонь на голову всех врагов европейского гомосексуального образа жизни. Однако на поверку оказалось, что ВС Франции не обладают нужным числом боеготовых танков.

Видимо уже после обещания, данного Зеленскому, Макрон узнал, что у ВС Пятой республики на балансе всего числится 240 средних или основных танков «Леклерк». Из них только 72 на ходу, остальные стоят на приколе из-за недостатка запчастей и отсутствия необходимости поддерживать высокую численность этих боевых машин. Производство «Леклерков» из-за ненадобности было практически остановлено ещё в 2008 году. При всей своей риторике о том, что французские власти боятся агрессии России, Макрон отлично знает, что Москва не собирается ни нападать, ни, даже, угрожать Парижу.

Продолжим озвучивать танковую статистику Пятой республики. Только 24 танка готовы для демонстрации их боевой возможности. И из них Париж готов предоставить Зеленскому только 8 машин. Причём боеприпасов к этим танкам во французских арсеналах также не очень много. Вообще танковая эпопея для Украины приобрела несколько странный сюжет. По всему выходит, что обещанные сотни танков – это не более, чем обещание. Пока реально Зеленский может получить 14 британских машин «Челенджер 2», 12 танков «Леопард 2» из Германии. Далее всё смотрится очень туманно.

Изначально, переживая приступ сильнейшей русофобии, обещали передать свои танки Украине 15 стран. Сейчас уже ясно, что из этого списка тихо, по-английски ушли: Нидерланды, Бельгия, Дания. Есть также группа колеблющихся. Кстати Берлин, несколько поменял свои планы предложив вместо новых «Леопардов 2А6» - старые танки первой модификации. Похоже, с этой передачей Зеленскому и этих машин – есть проблемы. США также под любым предлогом отодвигают сроки поставок своих М1 «Абрамс».