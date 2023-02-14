Defense News: западные эксперты говорят о вероятном переходе Украины к террористической войне против России

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14 февраля 2023, 18:13 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

инфографика Defense News

Американское военное издание Defense News опубликовало мнения западных экспертов и аналитиков по поводу длительности и развития событий в ходе ныне текущего вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Некоторые из западных экспертов предрекают успешное наступление ВС РФ в 2023 году, в результате которого под контроль России перейдёт Киев.

Германия поставляет Украине Leopard 2 и Leopard 1, а также бмп Marder и прочую технику, надеюсь Берлин об этом ещё не раз пожалеет. А пока идёт начальное обучение украинских экипажей. Шольц при этом прибегает к обычной для немецких нацистов казуистике в геббельсовской манере, стремится возложить всю вину за происходящее на Москву. Будто бы Запад не занимался подготовкой этого конфликта более 30 лет, превращая химерную страну с химерным наименованием «Украина» в локомотив западной агрессии против России. Естественно, что Шольц поёт панегирик Зеленскому и его команде, предвещая со слов своего хозяина (США) победу – этой кучке новоиспеченных укро-националистов.

Американское издание Defense News провело блиц-опрос западных военных экспертов, аналитиков по национальной безопасности, политиков и бывших высокопоставленных чиновников, задавая им только один вопрос: «Как долго продлится эта война?».

Буквально все они, как один говорят о затяжном, кровопролитном конфликте. И естественно все настроены на «экономический крах России». Никто из них не отрицает, что ситуация может выйти из-под контроля и привести к ядерной войне. Которую все боятся до дрожи в коленях. Так спрашивается: почему Запад продолжает провоцировать Россию к применению крайних средств, уже не одна красная линия была пересечена Штатами и НАТО, Москва проявляет выдающуюся сдержанность, но бесконечно это продолжаться не может. Короче, западные аналитики ведут себя как люди, либо напрочь лишённые способностью мыслить и заглядывать хотя бы на один шаг вперёд. Или они играют роль самых подлых лжецов в истории человечества. Они, переча здравому смыслу, как мантру повторят чушь о том, что, вооружая Украину Запад стремится к миру, что бесспорно является самой гнусной ложью, которую только может придумать только самый злостный враг человечества.

И даже Марк Милли выглядит в этом общем хоре как попугай, заучивший набор звуков, соответствующих человеческой речи. Кстати, он считает, что Украине стоит передавать дальнобойные ракеты и авиацию. Он, похоже, озвучивает не им сформулированные мысли. А Пентагон считает, что предстоящая кампания 2023 года будет очень напряжённой и кровопролитной. В её рамках обе стороны будут стремиться достичь успеха наступлением. Значит мы увидим классические образчики встречного боя.

И всё же значительная часть американских политиков указывает, что США подходят к периоду президентских выборов, что может повлиять на ход и уровень военной американской помощи Украине.

В ФРГ аналитики подходят к оценке ситуации с учётом мнения их коллег за океаном. Эксперт, сотрудник аналитического центра Международного института стратегических исследований Йоханн Мишель считает, что боевые действия продлятся как минимум несколько месяцев, поскольку намечается нехватка боеприпасов у сторон. Впрочем, он считает, что Россия может упросить Китай на поставки снарядов, а США склонят к тому Пакистан или Бразилию. Его коллега из-за океана - директор исследовательской программы изучения России в Центре военно-морского анализа в Вашингтоне Майкл Кофман говорит о нескольких годах вооружённого противостояния. «Войны обычно продолжаются дольше, чем люди ожидают или надеются, особенно межгосударственные конфликты такой продолжительности», — сказал Кофман. Итальянский аналитик Лучио Караччоло заявил: «Эта война будет длиться бесконечно, с длительными паузами для прекращения огня… Это остановится только тогда, когда рухнет Украина, Россия или обе страны, поскольку для обеих сторон это вопрос жизни или смерти».

Старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб в Лондоне Питер Робертс сказал: «Мне бы хотелось думать, что активная (кинетическая) фаза может закончиться в 2023 году, но я подозреваю, что при таком масштабе боевых действий мы можем рассчитывать еще на три года». Он считает, что противостояние завершится по корейскому варианту.

Эксперт по военным играм из Центра стратегических и международных исследований Бенджамин Дженсен считает, что Украина скоро перейдёт к жёсткой террористической войне против России, вплоть до убийства чиновников высшего звена государственного управления. Совершено очевидно, что этим будут руководить Силы специальных операции США. Конгресс уже рассматривает закон, дающий им на это право. Похоже, что, уверившись в своей безнаказанности, Америка снимает маску и показывает свою истинную террористическую личину. И конечно же все как один говорят о возможном ядерном исходе. Бывший советник генерала Валерия Залужного капитан армии США Дэниел Райс считает, что в 2023 году возможны крупные наступательные действия ВС РФ, в результате которых падёт Киев.

Сейчас, по данным американской прессы, идёт интенсивное обучение украинских экипажей управлению бмп Marder и Bradley, и танками:Challenger 2, Leopard 2 и Abrams Кроме того, Франция пообещала поставить легкие колесные танки AMX-10 RC. Генерал-майор ВС США в отставке Патрик Донахью считает, что западная техника существенно поможет украинским военным на поле боя. Он считает, что ВСУ необходимы западные истребители для продолжения войны.

И конечно же Запад делает ставку на экономические санкции, введённые против России, считая, что рано или поздно они заработают. Кроме того, продолжаются жаркие дебаты о предоставлении Киеву дальнобойных ракет, тяжёлых дронов и боевых самолётов. Сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь говорит о необходимости предоставить Зеленскому большую часть запрошенного им оружия, включая ракеты ATACMS и истребители F-16. Сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер, высокопоставленный республиканец в сенатском комитете по делам вооруженных сил, также призвал отправить на Украину ракеты большой дальности вместе с тяжёлыми беспилотниками Grey Eagle и Reaper.

Как бы то ни было, ястребам удалось продавить через Конгресс отправку на Украину реактивных бомб GLSDB с дальностью действия до 93 миль (около 150 км). Вашингтон уже предоставил Киеву более 100 миллиардов долларов помощи после начала СВО в прошлом году, в том числе 61,4 миллиарда долларов в виде военной помощи. В этом году военная помощь Киеву должна составить около 45 млрд долл. Но, стоит учитывать, что большинство республиканцев в Конгрессе в мае проголосовало против дополнительной помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов.

Политическая динамика может стать более сложной в преддверии президентских выборов 2024 года. Есть мнение, что США могут даже полностью прекратить поддержку Украины, что будет обозначать её полное поражение.