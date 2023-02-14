ВС США и армии стран НАТО получат новые броневики, а свои старые отдадут Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

14 февраля 2023, 14:02 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Пентагона

Пентагон намерен обновить свой парк легкобронированных боевых машин. Среди подрядчиков за новые контракты разгорелась нешуточная драчка. Доходит до того, что производитель и разработчик той или иной платформы вынужден отдавать свою техническую документацию конкуренту. Сейчас ВС США меняют парк тяжёлых и легкобронированных боевых машин, что однозначно потребует значительных вложений. Но, Пентагон уже смог переложить значительную часть затрат на союзников. Плюс к тому в Штатах и в странах НАТО высвободится много старой боевой техники, а куда её утилизировать в Вашингтоне - уже придумали.

Подрядчик Пентагона компания Oshkosh Defense, производящая по ныне действующему десятилетнему контракту новые унифицированные легкобронированные машины (Joint Light Tactical Vehicle) JLTV. Всего компания набрала заказов на 20 682 только для армии и КМП США. Кроме того, этими броневиками заинтересовались вооружённые силы Черногории, Бразилии, Словении, Литвы, Бельгии, Северной Македонии, Румынии, Великобритании, Португалии и Греции. Всего предвидится произвести 49 099 машин данного типа. Проще говоря, мы наблюдаем, как США постепенно захватывает поставки вооружений армиям стран НАТО. Контракт был заключён семь лет назад и ещё не успела компания Oshkosh Defenseего полностью исполнить, как её уже «подсидели» конкуренты. На этот раз проворнее оказались лоббисты из AM General. Они-то и добыли для совей компании контракт 8,66 млрд долларов.

Конечно же командование сухопутных сил США нашло обоснование своему решению, мол передача контракта другой организации позволит им получить более качественный товар. А по сути кого-то правильно «подмазали» в Пентагоне, Конгрессе и в министерстве Сухопутных сил – вот и вся правда, разговоры про добросовестную конкуренцию, которая двигатель прогресса, это так, для прикрытия грязных делишек.

Судя по всему, платформа у броневика остаётся та же, а вот начинка и вооружение будут несколько изменены. Новый подрядчик приступит к поставкам машин только в следующем году, а в этом контракт пока будет исполнять прежний производитель. Естественно, ему «достанется по самое не хочу»: предстоят аудиторские проверки на высоком уровне и прочие утрамбовывающие действия, чтобы «сидел и не чирикал».

Кстати, и производитель Humvee GM Defense остался не удел. Впрочем, эту машину похоже Пентагон собирается списывать под чистую. И десяток тысяч её единиц надо куда-то девать. Здесь Украина оказалась под рукой, как нельзя кстати.

Интересный факт США планируют производить броневики JLTV в гибридном варианте (любят в Штатах это слово, где только они его не применяют и в технике, и в войне). А для нового JLTV A2 предусмотрены мощные литий-ионные батареи, что значительно повышает их стоимость. Но, в этом в Вашингтоне не видят особой беды для себя они ещё доллары напечатают, а при поставках странам НАТО – рассчитываться за всё будут союзники. Кстати разносортный старый хлам, что остаётся у них на вооружении ожидаемо окажется на Украине, которую уже можно смело назвать свалкой мусора на задворках Запада.