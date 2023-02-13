Военные альпинисты РФ совершили ритуальное восхождение на Эльбрус со знаменем победы, у этой горы занимательная история

Аргументы Недели → Армия 13+

13 февраля 2023, 16:02 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие – инструкторы Центра горной подготовки и выживания «Терскол» водрузили Знамя Победы на восточную вершину Эльбруса. Почти 80 лет назад альпинисты фронтовики также зашли сюда, чтобы уничтожить флаги, установленные нацистами из дивизии вермахта «Эдельвейс» и водрузить на гору красное знамя РККА. В 1960-е на Восточную вершину подняли мотоциклы, а в 1990-е – внедорожник «Дефендер 90». Россияне и не на такое способны.

В зимних условиях подъём на Эльбрус – это серьёзное испытание на морозостойкость. Однако сам процесс технической сложности не представляет, так как говорится – надо идти пешком под относительно небольшим уклоном. Этапы восхождения по классике таковы. Сначала команда к вечеру поднимается на ночёвки – это могут быть бочки (3800 м), что чуть выше станции Гара-баши, или приют, который построен поблизости от места, где ранее располагался «Приют Одиннадцати» (примерно 4100 м). У этой постройки курьёзная история, её не уничтожила война, но в 1997 году один олух - венгр сумел поджечь приют и тот сгорел дотла.

С ночёвок на следующий день как правило делается акклиматизационный выход до скал Пастухова (около 4600 над уровнем Балтийского моря) или чуть выше. К ним подъём идёт между хорошо видимыми скальными грядами. Потом команда спускается на отдых на свои ночёвки и уже ночью в 3 часа или чуть позже. Время выходя зависит от квалификации команды. Новички выходят раньше, опытные – позже. Для подъёма нужны навыки хождения в кошках и выносливость. И ещё, должно обучиться навыкам самозадержания на снежном, фирновом и ледовом склонах.

Выше скал Пастухова может быть ледовое пятно. Для неумеющих ходить на передних зубьях кошек – это проблема. Однако оно довольно часто закрыто снегом. Чуть выше пятна – поворот на траверс, который выходит на перемычку (примерно 5300 м) между вершинами горы. После выхода на неё, если команда собирается подняться на Западную вершину (5642 и) – поворот налево, подъём по снежному склону на гребень и по гребню выход на вершину к обелиску. Если цель восхождения Восточная вершина – поворот направо и по пологому склону выход на просторную площадку, также к обелиску (5621м).

В своё время команда Михаила Хергиани затащила вручную мотоциклы на Восточную вершину. Первоначально предполагали на них заехать на вершину, но двигатели заглохли намертво; пришлось сокращать путь и поднимать мотоциклы через кулуар, начинающийся в верхней трети траверса, который сейчас называют «мотоциклетным». Уже в 90-е другая российская команда затащила корпус британского внедорожника «Дефендер 90» на эту же вершину, предварительно сняв с него двигатель и выпотрошив внутренности под чистую. Это чудо техники россияне задёргивали на гору полиспастом. Это, как вы понимаете, была рекламная акция, мол «Дефендер», так хорош, что может даже заехать на Эльбрус. Клиентам автомобильного концерна «Лэнд Ровер», мировой и российской общественности так и сказали. Короче, есть смысл говорить не только про выносливость и упорство россиян, но и про их находчивость.