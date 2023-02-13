Подрыв газопроводов «Северный поток 1/2» и поставки вооружений на Украину не должны оставаться безнаказанными

Аргументы Недели → Армия 13+

13 февраля 2023, 15:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Reuters

Западная пресса активно обсуждает материал лауреата Пулитцеровской премии, журналиста-расследователя Сеймура Херша о подрыве российских трубопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2», который совершили американские водолазы и самолёт ВМС Норвегии. Очевидно, что это акт агрессии, на который Россия обязана ответить. Более того, неоспорим и тот факт, что все страны поставляющие боеприпасы, технику и вооружения Украине – являются законными целями для российских ВС. Долготерпение Москвы поражает. Окрики западных политиков, что мол применение ядерного оружия станет рубежом, за которым последует полная изоляция России в мире – яйца выеденного не стоят. Пора переходить к ультиматумам. Что бы те политики, что кричат украинцам – устройте русским ад – наконец бы заткнулись, подергиваясь в конвульсиях от смертельного испуга.

Сеймура Херша впервые прославился за свой репортаж о печально известной бойне, что устроили американские солдаты в деревне Май Лай (нам это событие известно, как бойня в Сонгми) во время войны во Вьетнаме. На этот раз расследование Херша имеет куда большее значение. Оно раскрывает то насколько грязно играют США и их сателлиты в геополитических противостояниях.

Норвегию после такого откровения уже должно потряхивать от животного страха, поскольку ей точно уж несдобровать. Под угрозой уничтожения находятся все её шельфовые прииски углеводородов. К тому же есть повод потребовать, выхода этой страны из НАТО и полной её демилитаризации под угрозой применения силы. Нам такой неразумный сосед, которому мы не давали повода для распри – не нужен.

В инфопространстве коллективного Запада говорят, что, мол, в первую очередь пострадали сами страны НАТО, как только Америка вывела из строя российские газопроводы Nord Stream I и II и это стало известно всем благодаря журналистскому расследованию Херша. Что-то они страдают как-то не очень страдальчески. А всё от того, что западной общественности лидеры мнения внушили, мол, Россия никогда не решится применить ядерное оружие против Америки и её сателлитов, - духу у неё не хватит. Ну что ж, пора уже не говорить, а откровенно обсуждать в ультимативной форме этот вопрос, показывая, насколько крепок русский дух. Предупреждать необходимо всех, не только европейские страны, но и Марокко вместе с Пакистаном.

Неограниченные поставки Украине смертоносных товаров – это реализация концепции Трумэна, реализуемой сейчас в отношении России и Украины: «пусть они как можно больше убивают друг друга». И надо исходить именно из этого, а также учитывать тот факт, что на Украине нет конструктивных сил, способных мыслить и действовать самостоятельно, без указки из Вашингтона. Прискорбно, что сами украинцы, а вместе с ними и другие народы, населяющие Малую Русь покорно, подобно забойному стаду идут на смерть, даже не пытаясь оказать сопротивление той американской марионетке, что руководит сейчас страной, получившей власть благодаря изощрённым ухищрениям, большим деньгам и передовым психологическим- и полит- технологиям.



Теракт совершённый ССО США и цепочка событий, разворачивающихся на территории Малой Руси и вокруг неё – указывают на то, что ранее созданные мировые институты стали ненужным бюрократическим хламом, выражающим интересы США, а не всего мирового сообщества. Участие в них России должно продолжать, как возможность доносить до общественности на западе, правду о том, сколь лживы и вероломны их правители, и что они тащат свои народы прямиком на ядерную бойню. Россия обязана защищаться. Москва уже сказала не раз, что не пойдёт ни на один компромисс, который противоречит безопасности народов РФ и российского государства. И эту позицию должен знать каждый клерк или рабочий в Старом свете и каждый фермер в США. Для большего чем то, что сказано ни СовБез, ни Генассамблея ООН – не приспособлены.

В США есть светлые головы, которые видят те неприглядные перспективы, что уготовили миру бонзы в Вашингтоне. Но, их голоса остаются не услышанными массами. Помнится, антивоенное движение в США остановило войну во Вьетнаме. Но тогда десятки тысяч калек и тысячи трупов американских солдат, что привозили на родину в гробах - были тому причиной. Сейчас ситуация намного серьёзнее, но американская армия не участвует в бойне, поэту в Вашингтоне довольны своей непревзойдённой хитростью. Этим выживающим из ума от осознания мнимой безнаказанности американским властителям неплохо было бы лучше учить историю. Не всю и не очень глубоко, скажем, достаточно помнить слова ярого русофоба Бисмарка: «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят ...». На этот раз ответом могут стать полторы тысячи и более ядерных боеголовок, запущенных по предназначенным для уничтожения целям, как за океаном, так и в Старом свете.