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Аргументы Недели → Армия 13+

В Мариуполе появится новая военная база России

, 10:45

В Мариуполе появится новая военная база России
© MFA Russia

Азовско-Черноморский регион постепенно входит в зону полного влияния России. С его территории наносятся удары по военным объектам Украины. За последние дни российским войскам удалось продвинуться на несколько километров в западном направлении. Удары наносятся ракетными комплексами. Как следствие, останавливается работа предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Перебрасывать иностранное вооружение по железной дороге с Запада на Восток стало невозможным. Из-за этого украинские войска испытывают серьёзный дефицит оружия, боеприпасов. К решению задач Специальной военной операции активно подключается Черноморский флот. В военных мероприятиях задействованы технические части и корабли, расположенные в Азовском море. В Мариуполе создаётся военная база. Она значительно укрепит регион.

Черноморский флот наносит удары по стратегическим объектам инфраструктуры Украины, исключая оперативную работу ВСУ. Бомбовые удары наносятся по острову Змеиный. Последний раз российская авиация бомбила его летом прошлого года. Черноморское направление приобретает в СВО приоритет. В скором времени при поддержке военных кораблей флота будет проходить наступление на Одессу и Николаев. Постепенно Украина будет полностью отрезана от Чёрного моря, что исключит поставку вооружений водным путём.

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В мире

В Турции задержали около 50 мародёров после землетрясений

В юго-восточном регионе Турецкой республики после масштабных землетрясений орудовали мародёрские группы. По данным местных СМИ, полицейские задержали 48 человек. Бандиты были обнаружены и задержаны в 8 провинциях в рамках расследования, которое проводилось в связи с грабежами в Кахраманмараше. Прошедшие землетрясения превратились в глобальную катастрофу не только для Турции, но и для окрестных регионов. Общее число жертв стихийных бедствий в Турции и Сирии уже превысило 28 тысяч человек. По неофициальным данным, их может быть гораздо больше.