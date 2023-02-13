В Мариуполе появится новая военная база России

Азовско-Черноморский регион постепенно входит в зону полного влияния России. С его территории наносятся удары по военным объектам Украины. За последние дни российским войскам удалось продвинуться на несколько километров в западном направлении. Удары наносятся ракетными комплексами. Как следствие, останавливается работа предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Перебрасывать иностранное вооружение по железной дороге с Запада на Восток стало невозможным. Из-за этого украинские войска испытывают серьёзный дефицит оружия, боеприпасов. К решению задач Специальной военной операции активно подключается Черноморский флот. В военных мероприятиях задействованы технические части и корабли, расположенные в Азовском море. В Мариуполе создаётся военная база. Она значительно укрепит регион.
Черноморский флот наносит удары по стратегическим объектам инфраструктуры Украины, исключая оперативную работу ВСУ. Бомбовые удары наносятся по острову Змеиный. Последний раз российская авиация бомбила его летом прошлого года. Черноморское направление приобретает в СВО приоритет. В скором времени при поддержке военных кораблей флота будет проходить наступление на Одессу и Николаев. Постепенно Украина будет полностью отрезана от Чёрного моря, что исключит поставку вооружений водным путём.
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