По сути, США и Норвегия начали войну против России; украинские войска находятся в бедственном положении

Аргументы Недели → Армия 13+

13 февраля 2023, 10:20 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На минувшей неделе, как гром среди ясного неба, прозвучало откровение американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, о том, что подрыв российских трубопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» совершили в совместной диверсионной деятельности американский спецназ и норвежские ВМС. Данный акт был признан, как террористический, буквально всем мировым сообществом. Теперь, когда стало известно, что заряды под трубопровод были установлены американскими водолазами в ходе учений Baltops22, а инициировал взрывы противолодочный самолёт ВВС Норвегии через срощенный им на воду поисковый буй, речь уже идёт о том, что Норвегия и США начали войну против России.



США по-прежнему отрицают свою причастность к подрыву трубопроводов, впрочем – это уже не имеет никакого значения. Лгать дальше, что, мол русские сами уничтожили свой многомиллиардный проект – не получается. К тому же и российский главный дипломат Сергей Лавров указывает, что, по сути, Америка признала совершение ею диверсии на российских трубопроводах в Балтийском море. Теперь дело за малым – надо привлечь спецслужбы США и ВМС Норвегии, лично Байдена, принявшего решение на проведение данного террористического акта – к ответственности. Правда, эта малость пока относится к разряду невыполнимых задач. Ну что ж, мы проявим выдержку и в конце концов своего добьёмся. Как говорил герой фильма «Брат-2»: «Сила в правде». А она на нашей стороне.



С линии фронта поступает информация о наступлении российских войск под Кременной, в районе Лимана, близ Северска и Артёмовска, на Мариинском и Угледарском направлениях. Ожесточённые бои сейчас идут на всех вышеперечисленных пунктах. Российские войска медленно, но уверено продвигаются вперёд. Командование ВСУ перебрасывает на фронт дополнительные силы и маршевые роты новобранцев для пополнения истекающих кровью украинских бригад без вывода их для переформирования в тыл. В районе Кременной и Сватово ВСУ держат до четырёх бригад, в районе Славянска, Краматорска и Бахмута – до 30 бригад, в Марьинке и Угледаре - от десяти до двенадцати бригад. Всего на линии фронта и в ближайшем к передовой тылу сейчас развёрнуто от ста до ста десяти бригад ВСУ, НГУ или их подразделений. Тем временем Генштаб ВСУ продолжает формировать стратегический резерв, который пока не задействован в боях. Это 24 бригады в составе ВСУ и 8 бригад в структуре МВД. Киев его бережёт для наступления во второй половине текущего года. Впрочем, обстановка на фронте может заставить командование ВСУ использовать эти войска, чтобы не допустить краха своей обороны. На фронт всё чаще посылают иностранных наёмников. Есть информация о присутствии на передовой целых батальонов, сформированных из поляков.



Высшие чиновники из окружения Зеленского и некоторые западные политики, включая польского президента Дуду, заявляют, что Украина испытывает острый недостаток в боеприпасах. К тому же задержка в предоставлении танков очень тревожит Киев. Есть мнение, что командование ВСУ и партнёры из НАТО не успеют сформировать два ударных моторизованных корпуса, броневую основу которых должны по плану составить танки западного образца «Леопард», «Челенджер» и другие. К тому же Париж не принял решение о передаче Киеву своих основных танков «Леклерк». Требуемые со стороны администрации Зеленского боевые самолёты Запад пока предоставить не готов. Все эти обстоятельства указывают на то, что планы ВСУ провести масштабные наступления в текущем году могут не состояться. Как бы то ни было, администрация Зеленского ужесточает процесс мобилизации лиц мужского пола. Теперь призывают всех в возрасте от 18 до 60 лет, даже тех, кто ограничено годен для военной службы. Только в не самой густонаселённой Тернопольской области ВСУ и НГУ планируют мобилизовать до 60 тыс. человек. Если принять это во внимание, то общий план мобилизации украинских ВС может составить до 1, 5 млн человек на текущий год. Такие числа вполне обусловлены высоким уровнем потерь ВСУ и НГУ на поле боя. Отставной полковник, в прошлом советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил прессе, что ему стала известна инсайдерская информация, касающаяся реальных потерь украинских вооруженных формирований на поле боя. Из его слов стало известно, что Залужный сообщил главе объединённого комитета начальников штабов США Марку Милли о том, что ВСУ потеряли 257 тыс. военнослужащих. По мнению самого Дугласа Макгрегора – реальный уровень потерь в украинских войсках в три раза выше.



Судя по всему, армия Украины переживает не лучшие свои времена, и она, как никогда, близка к поражению. Впрочем, в её распоряжении пока есть резервы и возможность пополнять численность личного состава за счёт мобилизации и наёма иностранцев.



