Высокопоставленный сотрудник администрации Зеленского заявил о нехватке боеприпасов у ВСУ

Аргументы Недели → Армия 13+

12 февраля 2023, 15:12

Фото: Bloomberg

Заместитель руководителя офиса Зеленского - Игорь Жовква в интервью сообщил изданию Bloomberg, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы. Пока сложно сказать, что было ли это обычное украинское нытьё (для того, чтобы выклянчить всего и побольше), или чиновник всё же говорит правду.

Игорь Жовква заявил изданию Bloomberg: «Сейчас у нас почти ноль боеприпасов». Причиной тому (со слов всё того же лица) является «высокая интенсивностью боёв». Правда есть мнение, что на передовую попадает не более 30% (а иногда не более 10%) от всего вала оружия и боеприпасов, что Запад поставляет на Украину, всё остальное идёт на чёрный рынок и оказывается в руках террористов, наркокартелей, бандитов, пиратов и прочего криминала по всему миру: в Азии, Океании, Латинской Америке, Африке.

Жовква, почти заламывая руки, заявил корреспонденту Bloomberg, адресуя свои слова западным политикам: «Мы отчаянно нуждаемся в оружии, амуниции, артиллерии, боевых танках, бронемашинах, истребителях. Истребители нужны, в том числе, для перехвата баллистических ракет, которые сейчас Украина пока не способна сбивать».

Однако, если командование ВСУ продолжит заваливать трупами своих солдат фронт, очень скоро Киев будет просить у запада не только оружие, технику и боеприпасы, но и бойцов, - считает ТК «Русский формат».