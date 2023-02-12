Китай работает над экстренным увеличением своего ядерного арсенала втрое

Аргументы Недели → Армия 13+

12 февраля 2023, 13:47

инфографика СИПРИ

Японская разведка сделала достоянием общественности добытую ей информацию о намерении Китая утроить свой ядерный арсенал до 2035 года. То есть к вышеуказанной дате запасы ядерных боеголовок КНР должны достигнуть 900 штук. Эти данные в настоящее время широко распространены в Сети.

Кстати то, что источником информации стала именно японская разведка – это лишь предположение, которое имеет лишь косвенное подтверждение. Наполнение китайского арсенала 900 ядерных (термоядерных) боеголовок к 2035 году выглядит весьма реальным, тем более что ещё два года назад некоторые источники сообщали о наличии в запасниках КНР более 1000 ядерных боеголовок.

И предположение, что Пекин намерен догнать Россию и США по уровню ядерного вооружения также звучит весьма реалистично.