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11 февраля 2023, 16:32

Фото: Минобороны РФ

Под Угледар переброшены подразделения 15-й бригады артиллерийской разведки сухопутных войск Украины. Здесь же сосредоточены пять соединений ВСУ и одно подразделение НГУ.

На Угледарском участке фронта действуют 72-я механизированная, 68-я егерская бригады, 21-й мотопехотный, 23-й стрелковый батальоны ВСУ, подразделение «Омега» НГУ. На Угледарском направлении артиллерийскую поддержку прочим украинском формированиям оказывает 55-я оабр ВСУ. Однако украинские войска продолжают здесь нести очень чувствительные потери. Пытаясь удержать за собой занимаемые рубежи командование ВСУ бросает в огонь плохо подготовленных солдат, посылая на передовую одну маршевую роту за другой.