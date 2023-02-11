Российские канониры ведут огонь по противнику из 152-мм гаубиц Д-20 на расстояние более 17 км

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11 февраля 2023, 15:57

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) продолжают выполнять задачи по уничтожению артиллерийских батарей, огневых средств, вооружения и военной техники ВСУ, разрушению оборонительных сооружений и подавлению пунктов управления противника.

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность более 17 километров при полном заряде. Скорость стрельбы — до пяти выстрелов в минуту.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ЗВО уничтожают реактивные системы залпового огня, минометные расчеты противника и другие цели, которые передают разведчики и операторы беспилотных летательных аппаратов.

«Беспилотники очень хорошо помогают артиллерии. Когда дрон засекает какую-то цель, передает ее точные координаты на батарею. Батарея, вводя эти координаты, производит выстрел...» — рассказал номер расчета гаубицы Д-20.

После артиллерийской подготовки по позициям ВСУ наносят удары вертолеты армейской авиации ЗВО. Расчеты гаубиц Д-20 укомплектованы, в том числе и военнослужащими, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации, прошедшими полный цикл практической подготовки и боевого слаживания на полигонах ЗВО.

В целях скорейшей адаптации военнослужащих к боевой обстановке все занятия на полигонах проходили под руководством опытных инструкторов, которые делились своим богатым боевым опытом, приобретенным в т.ч. в ходе специальной военной операции.

На полигонах мобилизованные отработали сценарии реального боя. Вспомнили не только как стрелять, но и как перемещаться в составе подразделений. Все граждане, прибывшие из запаса, ранее проходили службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. Ряд военнослужащих имеют боевой опыт.