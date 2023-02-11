Кто же запустил новый шар над Америкой, возможно – он был американский

Аргументы Недели → Армия 13+

11 февраля 2023, 15:06 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны США

Америка с особым пафосом сообщила, что истребители ВВС США на этот раз сбили у берегов Аляски неустановленный объект неизвестного происхождения, сиречь новый баллон. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. Однако есть подозрение, что это был американский шар. И сбили его только ради подъёма престижа ВВС США.

По словам Кирби, объект был размером с небольшой автомобиль и двигался недалеко от границы Аляски с Канадой, но администрация точно не определила, что это было и принадлежало ли оно какому-либо государству. По его словам, прибывшие на место пилоты смогли оценить, что это был беспилотный объект.

Кирби, по привычке, очень омерзительно поджимая губы (что придаёт ему весьма неприглядный вид), пролепетал: «Президент Байден приказал военным сбить объект, и они это сделали, и он провалился в наши территориальные воды… И эти воды прямо сейчас замерзли, но в территориальном воздушном пространстве и над территориальными водами истребители Северного командования США сбили объект в течение последнего часа».

Представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер заявил: «Командование воздушно-космической обороны Северной Америки обнаружило объект с помощью наземного радара в четверг, были подняты в воздух истребители F-22, чтобы сбить его ракетой AIM-9 Sidewinder… Объект летел на высоте 40 000 футов и представлял реальную угрозу безопасности гражданских полетов».

На место падения объекта прибыли военные вертолеты, которые собирают его, лежащие на льду. И Кирби, и Райдер заявили, что пилоты смогли пролететь рядом с объектом, но не смогли подтвердить, был ли это воздушный шар.

Обращение с объектом резко контрастирует с высотным китайским аэростатом-разведчиком, впервые замеченным над Монтаной на прошлой неделе и сбитым F-22 в субботу у побережья Южной Каролины.

Райдер пояснил, что с двумя объектами обращались по-разному из-за размера и расположения объектов: «Объект Пятницы был намного меньше (китайского-ред.) воздушного шара и перемещался по безлюдной местности… поисковые команды продолжают идентификацию обломков китайского шара на дне океана… то, что уже нашли, загружается на суда, вывозится на берег, каталогизируется, а затем отправляется в лаборатории для последующего анализа».

Вот будет смешно, что вся эта шумиха окажется просто мышиной вознёй, раскрученной во вселенский скандал, из-за простого метеозонда. Американцам в очередной раз придётся выступать в роли идиотов, ну, что ж, это им не впервой.