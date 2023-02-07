Телеграм-канал «Рыбарь» опубликовал карту дислокации бригад ВСУ

Аргументы Недели → Армия 13+

7 февраля 2023, 16:18

Инфографика ТК «Рыбарь»

Современная структура ВСУ и МВД включает до 150 бригад и несколько десятков отдельных батальонов. В настоящее время создаётся резерв в которой войдут 22 бригады от МО и 8 бригад от МВД Украины. Часть соединений введут в составы двух ударных корпусов.

Артиллерийские и ракетные войска ВСУ насчитывают 12 бригад. Это: 15-я бригада артиллерийской разведки; 19-я ракетная; 27-я и 107-я реактивные артиллерийские; 26-я, 38-я, 40-я, 43-я, 44-я, 45-я, 47-я, 55-я артиллерийские бригады.

Данный род войск сейчас вооружается западными образцами ствольной и реактивной артиллерии: М270, М142, RM70, М777, AHS, pzh 2000, CAESAR, М102 и другие.