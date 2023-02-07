Буквально накануне землетрясения Турцию посетил американский боевой корабль

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7 февраля 2023, 16:06

Фото: JERUSALEM POST

Было замечено, что военный корабль Соединенных Штатов, эсминец Nitze, вошёл в Черном море впервые за всё время проведения российскими войсками специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает израильское издание JERUSALEM POST.

Эсминец УРО Nitze входит в состав ударной авианесущей группы, возглавляемой авианосцем «Джордж Буш-старший». Корабль был направлен в Турцию с необъявленной задачей и 3 февраля посетил один из турецких портов, что было подтверждено в Twitter-аккаунте Шестого флота ВМС США.

Стоит отметить, что визит американского эсминца состоялся за двое суток до сильного землетрясения в Турции и Сирии. Возможно, нет никакой связи между этими событиями. С другой стороны, есть сторонники мнения, что Эсминец УРО Nitze может быть оснащён тектоническим оружием. Впрочем, эксперты склонны считать это точку зрения досужим домыслом.