Российский военный министр провел селекторное совещание, на котором, кроме прочих тем, говорили об СВО

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7 февраля 2023, 15:42

Фото: Минобороны РФ

В ходе селекторного совещания МО РФ 7 февраля руководитель российского военного ведомства Сергей Шойгу рассказал о наступательных действиях ВС России на Донецком и Запорожском направлениях. Также речь шла об участии США И НАТО в украинских событиях. Говорили о переоснащении орбитальной группировки ВКС РФ и о строительстве БАМа.

В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. Также идут тяжёлые бои в районах Угледара и Артемовска. Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику, как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях. Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за первый месяц текущего года они составили более шести тысяч пятисот военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня.

США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения и открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически страны НАТО втягиваются в конфликт с Россией, что может закончиться очень печально.

Понимая, что победить Россию военным путем не удастся, украинское руководство продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России. Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах. О варварской сущности украинского руководства также свидетельствует его нежелание прекратить огонь на время православного Рождества. ВСУ в этот период цинично вели интенсивные обстрелы населенных пунктов. Всего противник произвел свыше пятисот пятидесяти артиллерийских и минометных обстрелов. Украинская артиллерия подавлялась ответным огнем российских войск. ВС РФ стремятся обеспечивать безопасность российских граждан в новых регионах и защиту жителей Украины от геноцида со стороны киевского режима.



Назрел вопрос переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В рамках решения этой задачи осуществляется разработка и создание спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли.

Полученные данные будут способствовать повышению эффективности применения войск.

Созданием системы занимается «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина».

С апреля 2021 года по поручению Президента Российской Федерации Железнодорожные войска привлечены к сооружению земляного полотна в ходе реконструкции участка Улак - Февральск общей протяженностью 339 км. В работах задействовано более тысячи военных железнодорожников, используется порядка девятисот единиц автомобильной и специальной техники.

Всего предстоит произвести отсыпку земляного полотна общим объемом более шести млн. кубометров земли.

К настоящему времени на 10-ти объектах реконструируемой железной дороги завершены основные и наиболее трудоемкие виды земляных работ. Набранный темп и организация строительства позволяют выполнить государственную задачу в установленные сроки.