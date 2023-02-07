ГШ ВСУ планирует на летнюю кампанию 2023 года масштабное наступление, предусматриваются два направления главных ударов

Аргументы Недели → Армия 13+

7 февраля 2023, 13:05 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: АР

При анализе планов на военную кампанию ВСУ 2023 года, обнародованных Залужным и с учётом подготовки объединённых украинских сил можно увидеть, на что, примерно, командование ВС Незалежной может рассчитывать, и как оно намерено действовать. Поговорим о возможных направлениях главных ударов украинских войск и о том, каких действий со стороны ВС РФ Залужный явно опасается.

СИЛЫ ВРАГА

При обсуждении современного состояния ВСУ и других силовых структур Украины я и Анатолий Матвейчук сошлись во мнении, что в настоящее время объединённые силы Незалежной включают порядка 150 бригад, порядка 30 отдельных батальонов и равных им формирований различных родов и видов войск, и других силовых структур. Информация получена из открытых источников и может быть неполной. С учётом потерь и того, что артиллерийские и авиационные соединения имеет меньший штат, чем моторизованные и пехотные, по численности у Киева под ружьём может находиться примерно 590 тыс. – 600 тыс. личного состава. В настоящее время ВСУ в срочном порядке создают ещё 22 бригады, а МВД Украины – 8 бригад. Дополнительно собирают формирования: ССО, Погранслужба и другие силовики. Всего новый резерв должен насчитывать примерно 126 тыс. -130 тыс. штыков. К тому же есть вероятность, что к летней кампании 2023 года Генштаб ВСУ получит 1000 и более танков, примерно 3000 единиц бронированной техники, свыше 4500 легких транспортёров и пикапов, до 6000 единиц ствольной, реактивной артиллерии и миномётов. Плюс к этому в Незалежную поставляется очень большое количество боеприпасов, ракетам и высокоточным снарядам идёт счёт на тысячи, артиллерийским и танковым выстрелам калибром 105-мм, 120-мм, 122-мм, 152-мм и 155-мм счёт идёт на миллионы, а патронам к стрелковому оружию – на десятки миллионов. Есть ещё одна неприятная для нас новость – США передают Украине дальнобойные относительно дешёвые боеприпасы GLSDB с радиусом поражения около 150 км.

С боевой авиацией у Киева – туго, но и здесь предвидится поставка Киеву самолётов МиГ-29 и вертолётов советских образцов из немецких, чешских, польских, румынских запасов. Короче США скребут по сусекам по всему миру, чтобы обеспечить Киев хоть какой-то боевой авиацией. К тому же Незалежная для воздушной поддержки своих сухопутных сил может использовать средние дроны типа: турецких «Байрактаров» и американских «Феникс Хост». Штаты обещают Украине тяжёлые беспилотники «Грей Игл» и «Рипер». Эти образцы сейчас проходят подготовку, намеренно их характеристики ухудшают, на случай если эти птички достанутся в качестве трофеев – россиянам. К лету ВСУ получат как минимум 200 средних и тяжёлых дронов. А Парк фронтовой и армейской авиации пополнится и приблизится к сотне единиц. Для поддержки с моря своих сухопутных сил, ВМСУ наверняка задействуют те катера и моторные лодки, что были переданы им Штатами, Британией и другими странами НАТО.

К летней кампании командование ВСУ создаёт два новых ударных корпуса и оперативный резерв в составе как минимум 12 бригад. Все эти силы НАТО собирается вооружить западными образцами техники и оружия. О планах основных поставок танков и бронемашин – «Мардер», «Бредли» и других к весне, уже говорилось. В дополнение скажу так, подготовка украинских экипажей танков «Леопард-2», «Челенджер-2» и «Абрамс» уже ведётся давно. К тому же, есть вероятность, что эти подразделения будут состоять преимущественно из солдат армий стран НАТО. Киеву передают большое число САУ, в расчёты которых наверняка войдут иностранцы или они будут полностью состоять из «варягов». Киев рассчитывает значительно учились свою ПВО/ПРО за счёт западных образцов в первую очередь имеются старые ЗРК «Хаук» (MIM-23 HAWK) и переносные комплексы «Стингер». И конечно же опять на Украину Запад поставляет противотанковые средства и стрелковое оружие.

ОБСТАНОВКА

Удерживая оборону на ныне занимаемой линии от Северска до Угледара, особенно в районе Артёмовска командование ВСУ стремится сохранить существующую оперативную глубину, для обеспечения манёвра силами и средствами с учётом, что оперативный резерв будет размещён в районе Днепропетровска. Если это сделать не удастся, то весь план ВСУ/НАТО на летнюю кампанию этого года полетит коту под хвост.

Для ВСУ важно, чтобы этот пункт находился на достаточном удалении от линии фронта. От этого места дислокации до любого участка фронта получаются самые короткие операционные линии. В своем плане на военную кампанию 2023 года Залужный указал, что опасается удара Российских войск движения на Кировоград и в направлении Николаев – Одесса, с целью выйти к Приднестровью и устью Дуная. Поэтому в районе Херсона на правом берегу и в глубине совей обороны ВСУ накапливают резервы. Другое направление возможного наступление ВС РФ Залужный увидел вдоль левого берега Днепра на Запорожье. Этот удар Залужный намерен принять встречным боем.

ВСУ укрепляют северные границы Незалежной, ожидая удара ВС РФ на Киев или Львов, вдоль западной границы страны. Второе – считается в украинском ГШ более вероятным. Однако в этом случае командование ВСУ рассчитывает на поляков, которым, судя по всему, отдадут данное направление. Кстати, польские военнослужащие уже в значительном количестве участвуют в боях против наших войск и даже не утруждают себя переодеванием в украинскую униформу. Киевское направление прикрывается тремя бригадами теробороны и хорошо развитой в инженерном плане оборонительной линией.

ЗАМЫСЕЛ ГШВСУ

Ещё раз хочу подчеркнуть, что мои выводы основываются только на той информации, которую можно получить из открытых источников. Если она достоверна, значит и мои предположения близки к истине. Залужный (на пару с Забродским) в своём трактате «О перспективах кампании 2023 года» определил, как место притяжения (по Клаузивицу) – Крым. То есть, именно его захват он обозначил как основную задачу для объединённых украинских сил на вышеуказанный военный период. Берусь предположить, что в этом Залужный слукавил. Впрочем, он сделал то, что должен был сделать. Судя по мероприятиям, предпринимаемым командованием ВСУ, намечаются два направления главных ударов.

Первый – от Запорожья на юг с выходом к берегу Азовского моря и Перекопскому перешейку. Здесь скорее всего будет сосредоточен наиболее мощный броневой кулак, большая часть артиллерии, дронов, авиации и лёгкой пехоты. Всё это обрушат на российскую оборонительную линию примерно в районе Орехова, в следующей последовательности: сначала проведут массированную огневую подготовку на всю глубину обороны российских войск, в том числе плотным обстрелам подвергнут тылы и резервы. Затем бросят в бой танки и тяжёлую бронетехнику при поддержке артиллерии, с воздуха будут действовать дронами в купе с немногочисленной авиацией, не считаясь с потерями. Их задача – прорвать линию обороны. Если это сделать удастся, в брешь для выхода на оперативный простор пойдёт легкая бронетехника и пикапы с пехотой. Силы ВСУ, сосредоточенные в районе Херсона, приступят к форсированию Днепра под мощным огневым прикрытием, чтобы не позволить российскому командованию снять от сюда хотя бы какую-то часть сил и средств. Одновременно из района Днепропетровска двинутся на юг резервы, не все, но значительная их часть. На следующем этапе наступления ВСУ постараются прижать группировку российских войск, обороняющую левый берег Днепра к реке и уничтожить её. Если получится выполнить и эту задачу, южная группировка ВСУ развернёт свой фронт на восток и продолжится наступление вдоль берега Азовского моря до Новоазовска. Там, при удачном стечении обстоятельств, снова будет совершён поворот на этот раз – на север и украинские войска предпримут движение на встречу другой группировке ВСУ, которая должна будет наступать вдоль границ Донбасса с Ростовской областью в южном направлении.

Берусь предположить, что реально Залужный определил как место притяжения (по Клаузивицу это территория, захват которой приведёт к быстрой победе) – бывшую юго-восточную часть границы Украины и РФ с тем, чтобы окружить сразу всю Донбасскую группировку россиян. Поэтому создаётся два ударных корпуса. А второе направление главного удара придётся на правый фланг российских боевых порядков в районе Купянска. После прорыва здесь обороны ВС РФ (если это конечно удастся сделать, что – вряд ли) в дальнейшем мобильные группы должны будут наступать к границе и с её достижением повернуть на юг. Затем будет поставлена задача – замкнуть кольцо во взаимодействии с южной группировкой ВСУ, при поддержке резерва, артиллерии и дронов. В случае если обозначится успех в наступлении, танковые силы и тяжёлую бронетехнику командование ВСУ будет вводить в бой при первой же возможности. Даже если ни один из вышеописанных ударов не получатся, и ВСУ попросту потеряют большую часть своих сил и средств на поле боя, и вынуждены будут опять перейти к глухой обороне, в Киеве не сочтут это катастрофой. При дальнейшей поддержке Запада, будет готовиться новое наступление, с вероятной попыткой прорыва на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей, а далее - куда смогут дойти. По манере ведения боевых действия командованием ВСУ очевидно одно – нести потери оно не боится. А наличие западных средств связи и сети управления войсками, отлаженной с помощью натовских специалистов и имея свежайшую разведывательную информацию, получаемую от американских спутников и самолётов АВАКС, ВСУ может рассчитывать на некоторый тактический успех в маневренных боевых действиях. Строго говоря, серьёзно напакостить они смогут, а вот победить – вряд ли.

ДОПУСТИМ

Перед ВС РФ стоит непростая задача в текущем году. С учётом, что на Украину продолжат прибывать иностранные военные и национальный состав ВСУ однозначно будет меняться в связи с истощением собственного украинского людского ресурса, конфронтация между РФ и НАТО продолжит нарастать. Пока сложно делать предположение на каком этапе увеличения потока гробов с трупами натовских солдат в Европу и за океан, европейская и американская общественность скажет своим властям: «хватит - навоевались». В ходе Вьетнамской войны на это ушло 9 лет. Надеюсь, что в нашем случае период агрессивности НАТО будет значительно короче.

И ещё, что касается возможных планов ВСУ на кампанию 2023 года. Российские войска имеют значительное преимущество в огневой мощи, в броне и авиации. Неприятных эпизодов избежать наверно не получится, но, противник в любом случае будет не только остановлен и отброшен на исходные позиции, ему понадобятся дополнительные силы и средства чтобы удержать и их. В текущем году, вероятно, ВС РФ всё же смогут достичь Запорожья, а может и Днепропетровска. Впрочем, ситуация в войнах, порой, развивается весьма непредсказуемо.