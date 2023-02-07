В Минобороны создали новую форму для военных, участвующих в СВО на Украине

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7 февраля 2023, 10:30 Источник: РБК

В Минобороны придумали новую форму для военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на территории Украины. Сообщается, что внешний вид костюма сохранится. Однако качество тканей, швов и утеплителей значительно улучшится.

Отмечается, что ведомство учитывало пожелания всех категорий военнослужащих при разработке новой формы, пишет РБК.

Также сообщается, что в состав обмундирования входит комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды. Плюс ко всему в полевую форму одежды включены несколько видов обуви на любую погоду.