За сутки уничтожено более 300 солдат ВСУ

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6 февраля 2023, 18:34

Фото АР

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Новосадовое, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», самоходное орудие «Нона С» и две гаубицы Д-20.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Константинополь Донецкой Народной Республики уничтожены: склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ и хранилище топлива для военной техники.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 110-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили более 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Очаков Николаевской области поражен склад боеприпасов ВСУ.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 135 районах.

В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожена многоканальная радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Никольское, Волноваха Донецкой Народной Республики, Великая Лепетиха Херсонской области.

Кроме того, сбито 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Кирилловка, Благовещенка и Ольгинка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3027 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7759 танков и других боевых бронированных машин, 1009 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8276 единиц специальной военной автомобильной техники.