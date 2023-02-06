Американский полковник озвучил новую информацию о потерях ВСУ, она ошеломляет

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6 февраля 2023, 14:31 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: АР

Валерий Залужный тайно сообщил американцам о гибели 257 тысяч солдат ВСУ с начала войны на Украине, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Но, по мнению самого эксперта из США это число нужно смело умножить на 3.

Макгрегор заявил на камеру: «Когда генерал Залужный был в США, он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и с генералом Милли, председателем Объединённого комитета начальников штабов. По данным источников, он тайно сообщил им, что Украина потеряла 257 тысяч человек с начала конфликта».

Американский полковник считает, что данные, представленные Залужным, сокращены как минимум в три раза. И действительно опять звучит некоторое число безвозвратных утрат, без указания сколько бойцов ВСУ пропало безвести. Возможно, Залужный дал лишь статистику по своему ведомству, то есть сообщил только армейские потери, опять же без учёта пропавших безвести.

Напоминаем, что по свидетельству российских военных украинскую сторону совершенно не заботят убитые украинские солдаты, из бросают гнить в чистом поле. Зачастую трупы украинских бойцов хоронят в братских могилах россияне. И учёт этим погибшим не ведётся. Кроме того, если Залужный указал только потери армии, то это значит, что он не учёл безвозвратные утраты ССО, Нацгвардии, органов МВД, Погранслужбы и СБУ.

С учётом коэффициента поправки, который предложил американский полковник Макгрегор, можно говорить о том, что ВСУ потеряли как минимум около 771 тыс. украинских военнослужащих с начала проведения специальной военной операции.

Валерий Залужный тайно сообщил американцам о гибели 257 тысяч солдат ВСУ с начала войны на Украине, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Но, по мнению самого эксперта из США это число нужно смело умножить на 3.

Макгрегор заявил на камеру: «Когда генерал Залужный был в США, он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и с генералом Милли, председателем Объединённого комитета начальников штабов. По данным источников, он тайно сообщил им, что Украина потеряла 257 тысяч человек с начала конфликта».

Американский полковник считает, что данные, представленные Залужным, сокращены как минимум в три раза. И действительно опять звучит некоторое число безвозвратных утрат, без указания сколько бойцов ВСУ пропало безвести. Возможно, Залужный дал лишь статистику по своему ведомству, то есть сообщил только армейские потери, опять же без учёта пропавших безвести.

Напоминаем, что по свидетельству российских военных украинскую сторону совершенно не заботят убитые украинские солдаты, из бросают гнить в чистом поле. Зачастую трупы украинских бойцов хоронят в братских могилах россияне. И учёт этим погибшим не ведётся. Кроме того, если Залужный указал только потери армии, то это значит, что он не учёл безвозвратные утраты ССО, Нацгвардии, органов МВД, Погранслужбы и СБУ.

С учётом коэффициента поправки, который предложил американский полковник Макгрегор, можно говорить о том, что ВСУ потеряли как минимум около 771 тыс. украинских военнослужащих с начала проведения специальной военной операции.