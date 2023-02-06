Военные министры России и Турции обсудили помощь Анкаре в связи с землетрясением

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6 февраля 2023, 14:09

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел 6 февраля переговоры по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом пишет ДИМК МО РФ.



Сергей Шойгу выразил искренние соболезнования Хулуси Акару в связи многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в Турецкой Республике, произошедшими в результате землетрясения.

Глава Минобороны России предложил оказание всей необходимой помощи по линии военного ведомства турецкому коллеге в ликвидации последствий землетрясения, в том числе медицинской помощи пострадавшим.

Со своей стороны, министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар поблагодарил генерала армии Сергея Шойгу за предложенную помощь, пообещав подготовить в ближайшее время конкретные предложения. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.