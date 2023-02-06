На фронте понесли большие потери 22 бригады ВСУ и одна НГУ; новый пакет военной помощи США Киеву составит 1,75 млрд долларов

Аргументы Недели → Армия 13+

6 февраля 2023, 10:37 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На минувшей неделе стало известно, что 93-я отдельная мехбригада была выведена в тыл для переформирования и пополнения в связи с большими потерями, которые она понесла в боях за Соледар и Артёмовск. Сейчас без ротации на передовой в боях за Бахмут истекают кровью 46-я десантно-штурмовая и 61-я пехотная бригады. Похоже, вывести их для отдыха в тыл не представляется возможным из-за нехватки пополнения. В том же районе близ населённых пунктов Новосадовое, Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Червоная, Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества из последних сил удерживают оборону 71-я егерская, 95-я десантно-штурмовая бригады ВСУ и 27-я бригада НГУ.



Для пополнения запредельно высоких утрат на фронте ВСУ уже мобилизует лиц в возрасте от 45 до 60 лет, а также ограниченно годных к военной службе. Есть случаи, когда повестки вручали несовершеннолетним. Юношей, которым исполнилось 17 лет, не выпускают за границу. Новобранцев хватают на улицах и в общественных местах, а также врываются в дома и силой уводят в пункты комплектования войск.



В течение недели на Купянском направлении российские войска изрядно потрепали 114-ю и 103-ю бригады территориальной обороны. По соседству понесли серьёзные потери от артиллерийского огня ВС РФ 14-я и 92-я механизированные бригады ВСУ. Южнее, на Красно-Лиманском направлении, в тяжёлых боях истекают кровью 25-я воздушно-десантная, 80-я и 95-я десантно-штурмовая бригады ВСУ.



В районе Авдеевки артиллеристы ВС РФ перепахивают и мешают с землёй позиции 118-й бригады территориальной обороны. На Южно-Донецком направлении, в районе Угледара, в тяжёлых боях несут большие потери 72-я механизированная бригада ВСУ, 35-я и 36-я бригады морской пехоты ВМСУ и 110-я бригада территориальной обороны. Близ Доброполья под сосредоточенный огонь российских канониров попали боевые порядки

55-й артиллерийской бригады ВСУ, а близ Новосёлки и Мирного - 108-й и 124-й бригады территориальной обороны. В районе Первомайского и Васюковки под плотным огнём российской штурмовой авиации и ракетных комплексов сухопутного базирования несут тяжёлые потери подразделения 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии.



По словам бывшего главы Роскосмоса Рогозина, на минувшей неделе на фронт доставлены первые четыре противотанковых робота «Маркер». Сейчас их приводят в боеготовое состояние, идёт их вооружение и загрузка в память компьютеров образов целей, далее предстоит отработка алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов. Затем им придётся пройти нелёгкий экзамен в схватке с бронетехникой противника.



Тем временем министр обороны США Ллойд Остин провёл своё дальневосточное турне, в ходе которого посетил Японию, Южную Корею, Тайвань и Филиппины. В Маниле американский военный министр уговаривал местные власти разрешить дополнительное размещение американских войск и вооружений на островах этого государства. США стремятся создать дополнительные районы напряжённости в Южно-Китайском море для давления на КНР. Америка рассматривает Филиппины как важное, в стратегическом отношении, место для размещения своих сил с прицелом на грядущее вооружённое противостояние с Пекином. В антикитайскую коалицию Штатам удалось затащить других членов АСЕАН: Бруней, Малайзию и Вьетнам. Вашингтон использовал напряжённость в регионе из-за споров о границах в Южно-Китайском море. США в значительной степени рассчитывают на ВС Филиппин на случай, если война с Китаем всё же состоится. Чтобы увеличить военное присутствие США на Филиппинах местным властям придётся переписывать конституцию страны, которая запрещает постоянное базирование иностранных войск. Правда, её положение удалось обойти заключением в 1999 году договора о временном прибывании зарубежных сил на островах, что дало возможность американским ВМС, фактически, пользоваться филиппинскими портами, как своими базами.



Минобороны ФРГ сообщило, что разоружает свои войска ради передачи ВСУ современных 14 немецких танков Leopard-2 ВСУ из 203-го танкового батальона (Аугустдорф) 21-й танковой бригады 1-й танковой дивизии сухопутных войск Германии. Сейчас Киев получит Leopard-2А6 - это самый современный вариант, не считая перспективных Leopard-2А7, которые пока ещё есть только в единичных экземплярах в виде прототипов и не поставлены на вооружения бундесвера. Также ожидается, что армия ФРГ передаст ВСУ танки Leopard-1, которые будут сниматься с длительного хранения и доводиться до нормальной боеготовности. Таких машин ФРГ может поставить Киеву 88 единиц.



Штаты объявили о намерении передать Киеву боеприпас земного базирования с радиусом боевого применения в 90 миль (144, 84 км). Его получит Украина с новым траншем военной помощи. Разработчиком и производителем данного вооружения является корпорация Boeing. Это реактивный снаряд с массивной боевой частью, напоминающей бочку с напалмом, сочленённый с реактивным двигателем. Его стоимость составляет 40 тыс. долл. Таких боеприпасов США может поставлять десятками тысяч, что бесспорно создаст немалые проблемы для наших войск на украинском ТВД. В идеале нужно сделать так, чтобы эти снаряды не дошли до фронта.



Также стало известно, что Вашингтон в ближайшее время сформирует новый пакет военной помощи Украине с бюджетом 1,75 миллиарда долларов. Министерству обороны США предоставлено право закупать оружие напрямую у оборонных подрядчиков для последующей отправки в Украину. Еще на 425 миллионов долларов оружия поступят из запасов США, в результате чего общая военная помощь США, выделенная Украине, составит 29,3 миллиарда долларов с тех пор, как Россия начала военную операцию на Украине в феврале прошлого года. Примечательно, что пятничный пакет не включает тактические ракетные системы с дальностью действия до 200 миль (около 322 км).



