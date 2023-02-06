Моссад сообщил о потерях украинских вооружённых формирований и ВС РФ в ходе боевых действий

Аргументы Недели → Армия 13+

6 февраля 2023, 00:24

Скриншот издания «Иддиа»

Израильская разведка Моссад обнародовала информацию о потерях сторон в ходе боевых действий на Украине, эти данные стали достоянием турецкой прессы. В частности, по сообщению телеграм-канала «Я в курсе» информацию о потерях сторон опубликовало турецкое издание «Иддиа».

Если верить вышеуказанным источникам, то в период с 24 февраля 2022 года по 14 января 2023 года украинские вооружённые силы потеряли:

- убитыми более 157 000 военнослужащих,

- более 234 000 относятся к санитарным потерям. О пропавших безвести информации нет;

- военных советников и инструкторов НАТО погибло за тот же период боевых действий 234 человека;

- военнослужащих войск стран НАТО (из Германии, Британии, Польши, стран Балтии и других), участвовавших в боевых действиях под видом добровольцев погибло 2458.



Потери российских силовых структур, участвующих в специальной военной операции, за тот же период оцениваются израильской разведкой Моссад в 18 480 человек.