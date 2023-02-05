Мотострелки ЗВО огнем из АГС сильно потрепали боевые порядки противника

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5 февраля 2023, 16:01

Фото: Минобороны РФ

Мотострелковые подразделения Западного военного округа (ЗВО) в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции ежедневно удерживают необходимые для развития наступления рубежи. На одном из направлений после разведки местности с помощью беспилотного летательного аппарата были получены данные о наращивании сил противника. Разведчики ЗВО сообщили о перемещении нескольких вооруженных групп и техники ВСУ. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Боевики попытались выбить подразделения ВС РФ со своих позиций. В бою российский расчет 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» при взаимодействии с товарищами из подразделения нанес существенное поражение противнику. Благодаря слаженным действиям мотострелков атака была отражена.

Боевые задачи в составе подразделений ЗВО выполняют в том числе военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации.

30-мм автоматический станковый гранатомет АГС-17 «Пламя» предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий – в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности (в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот).