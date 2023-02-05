Несут потери 14-я и 92-я механизированные, 25-я воздушно-десантная, 71-я егерская, 95-я десантно-штурмоввя бригады ВСУ и 27-я НГУ

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5 февраля 2023, 15:56

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новосадовое, Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.

На Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Котляровка Харьковской области, а также Лес Попов в Луганской Народной Республике пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Ракетными войсками и артиллерией группировки нанесено поражение по скоплениям живой силы и техники 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Спорное, Авдеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожено свыше 115 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20 и гаубица Д-30 в районах населенных пунктов Яснобродовка и Победа Донецкой Народной Республики.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий подразделений группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики и 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Кроме того, на данных направлениях уничтожены два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-30 и Д-20 в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Водяное Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Угледар уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация» в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Егоровка Донецкой Народной Республики и Алешки Херсонской области. Кроме того, за сутки сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS в районах населенных пунктов Волноваха Донецкой Народной Республики и Токмак Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3023 беспилотных летательных аппарата, 403 зенитных ракетных комплекса, 7750 танков и других боевых бронированных машин, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4003 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8272 единицы специальной военной автомобильной техники.