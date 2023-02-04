МВД Украины создаст в структуре НГУ шесть новых штурмовых бригад

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4 февраля 2023, 18:49

фото МВД Украины

Вместе формируемый резерв ВСУ, новые бригады Нацгвардии, отряды Погранслужбы и соединения полиции составят от 26 до 30 и более единиц. Этот резерв создаётся для наступления в летней кампании 2023 года.

В составе нацгвардии создают 6 бригад: «Буревой» – на базе 1-й бригады оперативного назначения (3027, Вышгород); «Спартан» – 3-й бригады ОпН (3017, Харьков); «Рубеж» – 4-й бригады ОпН (3018, Гостомель); «Красная калина» – 14-й бригады ОпН (3028, Калиновка); «Кара-Даг» – 15-й бригады ОпН (3029, Запорожье), якобы для захвата Крыма;

«Азов» – расширяют до бригады запрещенный в РФ отряд СпН «Азов» (запрещён в России).

В госпогранслужбе создают бригаду «Стальная граница» – 15-й мобильный пограничный отряд, с дислокацией в Черкасской и Хмельницкой областях. В составе нацполиции формируют объединенную штурмовую бригаду «Лют», включающую: полки СпН «Сафари» и «Цунами», батальон патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1», артиллерийский полк, роту специальных операций.

Вышеуказанные войсковые и военизированные формирования МВД Украины будут выполнять боевые задачи во взаимодействии с силами ВСУ.