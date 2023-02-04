США поставят Украине ракеты с дальностью поражения почти до 145 км

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4 февраля 2023, 18:41

Фото: Пентагон

Агентство ФАРС, ссылаясь на издание The Hill, сообщило: самонаводящийся боеприпас земного базирования с радиусом боевого применения в 90 миль (144, 84 км), получит Украина с новым траншем военной помощи. Разработчиком и производителем данного вооружения является корпорация Boeing.

Вашингтон в ближайшее время сформирует новый пакет военной помощи Украине с бюджетом 1,75 миллиарда долларов. Министерству обороны США предоставлено право закупать оружие напрямую у оборонных подрядчиков для последующей отправки в Украину, сообщает. Еще на 425 миллионов долларов оружия поступят из запасов США, в результате чего общая военная помощь США, выделенная Украине, составит 29,3 миллиарда долларов с тех пор, как Россия начала военную операцию на Украине в феврале прошлого года.

Примечательно, что пятничный пакет не включает тактические ракетные системы, ракету класса «земля-земля» с дальностью действия до 200 миль (около 322 км).

Эти боеприпасы запускаются с РСЗО HIMARS.

«Вашингтон не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение. Передача киевскому режиму все более мощного оружия — это преднамеренная эскалация конфликта со стороны США», — цитирует российского посольства слова посла России в США Анатолия Антонова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам полпреда, «администрация поставила на «украинскую карту» почти все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат. Такими темпами США могут сойти с ума, например, дать республике истребители».

«Вашингтон де-факто подстрекает своих ставленников к нападению на российские регионы. Для нас нет разницы, когда мы говорим о возможном нападении киевских уголовников на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленскую область.

Все земли, которые вошли в состав России по воле ее жителей является нашей Родиной, и мы будем защищать ее всеми силами», - предупредил российский дипломат.