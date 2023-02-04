Украинские войска пробуют на прочность оборону ВС РФ на левом берегу Днепра, возможно, готовится массовое форсирование реки

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4 февраля 2023, 00:11 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны США

Телеграм-канал «Рыбарь» опубликовал материал, посвящённый боевым действиям именно на днепровском участке фронта. За последние две недели ВСУ пытались четыре раза высалить десант на левом береге Днепра, где развёрнуые российские оборонительные боевые порядки. 24 января была попытка высадки десанта у населенных пунктов Днепряны и Корсунка, 31 января диверсанты попробовали действовать рядом с островом Большой Потемкин, 2 февраля была попытка высадки укро-нацистов у острова Круглое в Егорлыкском заливе к югу от Кинбурнской косы, 3 февраля десант пытался выйти на берег острова Долгий в Егорлыкском заливе, несколько раз укро-нацисты пытались высадится на Кинбурнской косе.

Каждая такая попытка закончилось ли полным, либо частичным уничтожением десантов, более десятка штатных плавсредств было потоплено. Поражает то, с каким упорством командование ВСУ несмотря на потери продолжает посылать свои диверсионные группы на верную смерть.



Информацию о том, что командование ВС РФ создало по левому берегу Днепра сплошную оборону укронацисты, наверняка получают от своих американских кураторов, но всё равно продолжают пробовать наши передовые линии на прочность.

Возможно, преследуется цель постоянно тревожить россиян, как бы приучая, что на данном участке фронта будут использоваться только малые группы. А в один прекрасный «момент» на правом берегу скрытно будут сосредоточены крупные силы, которые в последующем будут прошены на форсирование реки. Напоминаем, что главком ВСУ Залужный в своих планах на летнюю кампанию 2023 года обозначил прорыв в Крым с последующим его захватом. Без форсирования Днепра и переброски на его левый берег крупных сил и средств этот план реализовать невозможно.

Кстати, мелкие десантные вылазки могут предприниматься для того, чтобы отвлечь внимание российского командования от того, что уже сейчас происходит на правом берегу Днепра. А там уже сейчас, возможно, проводится накопление сил и средств, а также изжаренных подразделений. То есть полным ходом идёт подготовка к форсированию реки.

То есть старые сведения о том, что с херсонской стороны Днепра уведены основные силы уже можно похоронить. Поэтому необходима тщательна разведка противника на данном участке фронта. Причём её нудно вести на большую глубину, поскольку основные ударные силы ВСУ могут находиться в ста и более километров от днепровского берега, а в нужный момент одним броском их переведут к местам, где будет наведена переправа. Уже сейчас на правом берегу Днепра находится 49-я инженерная бригада ВСУ.

Кстати, «Рыбарь» указывает возможные места, где противник в состоянии организовать переправу для реального форсирования реки войсками или для отвлекающих действий. Это берега: у Новой Каховки, Львово, под Херсоном, у Голой Пристани, на юге и севере Кинбурнской косы.