В боях под Артёмовском наибольшие потери понесла 93-я бригада ВСУ

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4 февраля 2023, 00:04

Фото: ВСУ

Чтобы не фиксировать большое число убитых украинских солдат командование ВСУ продолжает их оформлять, как безвести пропавших (б/п). В списках б/п строевой части 93-й бригады значится около сотни фамилий. Все эти солдаты безвести пропали в боях под Артёмовском. Об этом пишет телеграм-канал «Дозор».

За последнее время 93-я отдельная мехбригада понесла немалые потери в боях за Артёмовск и Соледар. Наконец командование этого соединения опубликовало данные о своих потерях, в списках безвести пропавших числится 95 человек. Всего на Соледарско-Артёмовском участке фронта ВСУ сосредоточили свыше 30 бригад и неназваное число отдельных батальонов. Все эти силы несли и несут огромные боевые потери, учёт убитым ведётся принципиально плохо. Общую их численность сложно вывести, даже командование ВСУ не владеет истинными числами, поскольку на флот прибываю новые и новые рекруты, многих из них не успевают занести в списки тех или иных соединений и подразделений.

К тому же стоит учесть, что 93-я ОМБр была выведена с передовой на отдых и переформирование. А 46-й десантно-штурмовой и 61-й пехотной бригадам в этом было отказано. И эти соединения не публикуют списки своих потерь. Напоминаем, что по данным ЧВК «Вагнера» украинские войска потеряли убитыми только в сражении за Соледар 25 000 человек.