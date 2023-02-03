Роботы «истребители танков» прибыли в зону СВО

Аргументы Недели → Армия 13+

3 февраля 2023, 19:28

Фото: Минобороны РФ

Высокотехнологичное вооружение востребовано в специальной военной операции. Роботы, предназначенные для борьбы с танками это элементы войны ближайшего будущего и, пожалуй – настоящего, тоже. Сейчас прибытие противотанковых роботов как никогда актуально, их необходимо обкатать перед появлением на ТВД танков западного образца: «Челенджер2» и «Леопард2».

Рогозин сообщил, что первые четыре робота «Маркер» строго по расписанию прибыли в регион. Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения».

Всё пока сводится к подготовке роботов к боевым действиям. Ждём результатов их обкатки в реальной обстановке войны.