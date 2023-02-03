Фронтовая и армейская авиация ВС РФ атаковала 86 артиллерийских подразделений и 103 районов скопления войск ВСУ

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3 февраля 2023, 18:54

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на Купянском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 92-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Также в районе населенного пункта Благодатовка Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии и наступательных действий группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и артиллерийская система М-777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. Кроме того, в районах населенных пунктов Кураховка и Михайловка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

На Запорожском направлении огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям 108-й и 110-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Левадное, Марфополь и Луговское Запорожской области. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 20 украинских военнослужащих, артиллерийская система М-777 производства США, две гаубицы Д-20, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица «Акация» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, в районах населенных пунктов Казацкое, Николаевка и Михайловка Херсонской области поражены три склада с боеприпасами ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах. В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Червоноармейское Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Котляровка Харьковской области, Никольское, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Куземовка, Кременная Луганской Народной Республики, а также Голая Пристань Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3008 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7723 танка и другие боевые бронированные машины, 1004 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3988 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8255 единиц специальной военной автомобильной техники.