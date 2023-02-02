ВСУ мобилизуют 60-летних и инвалидов и тут же направляют их на фронт

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2 февраля 2023, 19:31 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Киев спешно латает дыры на фронте бросая в огонь новые силы. ВСУ несут колоссальные потери. Мобилизации уже подлежат мужчины в возрасте от 45 до 60 лет, а также ограниченно годные к военной службе. Тем временем украинские войска не успевают создать новый оборонительный рубеж для удержания Краматорска и Славянска. Натиск россиян столь силён, что превосходящий их по численности противник, вынужден откатываться на запад, оставляя на поле боя кучи трупов своих солдат, вооружения, технику и боеприпасы. Об этом свидетельствуют телеграм-каналы, вещающие с места событий.

ВСУ приступили к формированию новой 47-й артиллерийской бригады, которую планируют оснастить западными образцами военной техники и вооружения. В дальнейшем Генштаб ВСУ намерен направить её на свой Харьковский участок фронта.

Одновременно идёт формирование ещё одной (предположительно) горно-штурмовой бригады в Ивано-Франковске. Около 90% личного состава этого соединения относятся к возрастной группе от 45 до 60 лет. Однако «западенцы» не проявляют желания воевать. В ходе первых же полевых занятий 12 новобранцев – дезертировали. Командование бригады приняло решение проводить обучение рекрутов только в военном городке под присмотром военной полиции. По окончанию подготовки данное соединение будет направлено в район Артёмовска или Авдеевки. То есть – прямиком в ад. Стали известны случаи, когда под мобилизацию попали инвалиды в том числе и слепые. Также в Генштабе ВСУ сообщили, что, от ныне, призыву подлежат и ограничено годные к военной службе.



Практические на всех участках фронта ВСУ закапываются в землю и готовятся отражать наступление российских войск. На Запорожском направлении на участке передовой от Степового до Новоданиловки появились роты 15-го батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБр). Они только что получили пополнение и вооружение западного образца. На участке от Белогорья до Луговского 108-я бригада теробороны ВСУ была усилена расчётами ПТРК. В район Гуляйполя и Червоного – переброшены миномётные подразделения с большим запасом снарядов. От сюда же в тыл вывели в тыл на отдых и доукомплектование изрядно потрёпанный 9-й полк НГУ. В район н/п Шевченко переброшены подразделения 93-й механизированной бригады ВСУ, которые только что завершили пополнение личного состава в Днепропетровской области.

На Купянском направлении командование ВСУ также провело ротацию. На участок фронта Гряниковка — Петропавловка — Синьковка переброшены: 106-й батальон 109-й бригады и 40-й отдельный сводный батальон. Под Лиманом буквально истекает кровью 66-я механизированная бригада ВСУ и 19-й сводный батально теробороны. Они уже с трудом сдерживают натиск российских войск.

Участок обороны ВСУ Терны — Ямполовка усилен 13-м батальоном 95-й ОДШБр с танковым взводом. А на участке фронта Площанки — Краснопоповки наблюдается сосредоточение личного состава и техники 66-ой ОМБр ВСУ, похоже, что здесь противник готовит вылазку.

Севернее Артёмовска штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» после освобождения села Сакко и Ванцетти перенацелились на противника, закрепившегося в Николаевке. Тяжёлые бои иду и в просёлках. В районе Красной горы и Парасковиевки 5-й отряд погранслужбы Украины практически уничтожен, только убитыми он потерял более 70% от штатного списка личного состава. В самом Артёмовске идут кровопролитные уличные бои. Сюда украинское командование было вынуждено пробросить основные силы 30-й мехбригады, чтобы заткнуть образовавшуюся в результате уничтожения полтавского батальона теробороны брешь. Гарнизон ВСУ несёт очень тяжёлые потери и ведёт подготовку нового оборонительного рубежа, куда вероятно в ближайшее время отойдут украинские войска.

Южнее Артёмовска россияне продвинулись вперёд и им осталось преодолеть около 2 км, чтобы достичь трассы ведущей из города в Часов Яр, куда противник перебросил 214-й отдельный батальон. Из Красного украинцы уже отходят. На данный участок фронта ожидается прибытие резерва из Золочева, Харьковской области.

На фоне сложной обстановки на фронте, Запад продолжает накачивать оружием Украину. Ожидается поступление бронетехники и артиллерии. Более того, речь идёт уже о новом транше военной помощи. Для ГУР выделены 12 беспилотных летательных аппаратов: семи разведывательных дронов SKIF и пяти ударных - STEN2. Кроме того ожидается поступление из США ракет оперативно-тактической дальности действия до 150км GLSDB для РСЗО М142 и М270.



Франция объявила о начале обучения её военными украинских новобранцев. Для этого пятая республика направляет в Польшу 150 своих инструкторов, которые должны успевать тренировать до 600 рекрутов в месяц. Ранее на территории Германии Пентагон начал программу подготовки и оснащения батальонов полного состава для ВСУ. Тренировки украинских военных проходят также в Британии, Испании и в Бельгии. Пентагон вместе со своими союзниками планирует подготовить для Украины к летней кампании два корпуса по четыре бригады в каждом и десять отдельных бригад.