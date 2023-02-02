Наши авиация и артиллерия продолжают уничтожать личный состав, вооружения и технику ВСУ

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2 февраля 2023, 17:29

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено более 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области нанесено поражение трем украинским боевым машинам РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубица Д-30.

На Донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений «Южной» группировки войск. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 59-й мотопехотной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Первомайское и Васюковка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, два пикапа, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий группировки войск «Восток» уничтожено более 65 украинских военнослужащих 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области и 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики. Также за сутки уничтожены четыре боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии в районах города Херсон и населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 105-ти районах.

В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS производства США. Также в районах населенных пунктов Малиновка, Авдеевка Донецкой Народной Республики и Дружелюбовка Запорожской области нанесено поражение трем складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Авиацией ВКС в районе Малокатериновки Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково, Кременная Луганской Народной Республики, Берестовое Харьковской области и Песчаное Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 206 вертолетов, 3001 беспилотный летательный аппарат, 402 зенитных ракетных комплекса, 7719 танков и других боевых бронированных машин, 1003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3981 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8249 единиц специальной военной автомобильной техники.