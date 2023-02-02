Расчёты САУ «Мста-С» эффективно поражают украинские войска на расстоянии до 30 км

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2 февраля 2023, 15:36

Фото: Минобороны РФ

Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению артиллерийских батарей, оборонительных сооружений, пунктов управления, вооружения и военной техники ВСУ. Об этот сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе выполнения боевых задач расчетами 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.

Стрельба из гаубицы «Мста-С» может вестись на дальности до 30 километров как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций. Точность огня обеспечивают артиллерийские корректировщики и операторы беспилотных летательных аппаратов.

САУ «Мста-С» постоянно находятся в движении. Эта тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его впустую транжирить боезапас, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек, а главное — спасает жизни российских военнослужащих.

«Поступает боевая команда. Мы занимаем свои рабочие места, выезжаем на определенную огневую позицию, занимаем ее, готовимся к бою и начинаем работу. После отработки по позициям противника мы выкатываемся обратно в место постоянной дислокации. Примерно раз пять – шесть в день. Работы много. Все автоматизировано в машине. Имеется автоматическое заряжание. Высокая скорострельность и дальность. Связь у нас через шлемофоны — друг с другом общаемся, друг друга понимаем», — рассказал командир самоходной гаубицы «Мста-С».

Боевые задачи в составе расчетов САУ выполняют и военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации и завершили полный цикл подготовки и боевого слаживания на полигонах Западного военного округа (ЗВО), в том числе в тыловых районах проведения специальной военной операции. На передовой они уже полностью включены в боевую работу и ежедневно наносят огневое поражение живой силе и бронетехнике противника. Расчеты слажены, сосредоточены и нацелены на победу. Каждый военнослужащий знает свою задачу и готов подстраховать товарища, а в случае необходимости — занять его место.

Среди артиллеристов есть и те, кого отметили высокими наградами. Так, командир батареи с позывным «Кама» за профессионализм и мужество удостоен медали Жукова. Точными выстрелами его подчиненные уничтожили десятки иностранных наемников.