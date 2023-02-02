Military Times: Ллойд Остин добивается дополнительного размещения американских войск на Филиппинах

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2 февраля 2023, 15:21 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны США

Министр обороны Ллойд Остин совершает визит на Филиппины, в ходе которого увещевал местные власти разрешить дополнительное размещение американских войск и вооружений на островах этого государства. США стремятся создать дополнительные районы напряжённости в Южно-Китайском море для давления на КНР. Об этом пишет американское издание Military Times.

До визита на Филиппины Остин побывал в Южной Корее, где, по его словам, США увеличат свои силы, как противовес КНДР. На Филиппинах американский военный министр встретился с местными генералами и с американскими военнослужащими, которые базируются на юге страны. Здесь развёрнут контингент США, численностью чуть более 100 человек, который занимается сбором разведывательных данных и консультированием местных военных по вопросам борьбы с партизанами-исламистами.

С 1898 по 1946 год Филиппины были колонией США. Они достались Штатам по результату Американо-Испанской войны. С 1899 по 1902 год длилась кровопролитная Американо-Филиппинская война, в которой погибло более 200 тыс7 местных мирных жителей. Янки убивали их без жалости. И потом о 1913 года американцам оказывали сопротивление местные партизаны. Во ходе Второй Мировой острова с 1942 по 1944 год были оккупированы японцами. Затем они вернулись под протекторат США.

Далее на островах в соответствии с договором «О взаимной обороне» (от 1951 года) на Филиппинах размещались американские военные базы, к концу 20-го века многие из них были свёрнуты и Штаты значительно сократили своё военное присутствие на Филиппинах, а в 2020 году по инициативе Манилы договор был почти нивелирован. Однако противник союза с США и сторонник тесных отношений с Китаем и Россией бывший президент Филиппин Маркос Родриго Дутерте был отстранён от власти, не без участия американских спецслужб. И вышеуказанный договор остался в силе.

В последнее время интерес американского военного ведомства к ним значительно вырос. ВС Филиппин недавно стали участниками совместных с американскими силами учений. Войска США могут только временно размещаться на 8 филиппинских военных базах.

Остин провёл переговоры в четверг со своим филиппинским коллегой Карлито Гальвесом-младшим и советником по национальной безопасности Эдуардо Ано. Намечена встреча американского военного министра и с президентом Фердинандом Маркосом-младшим, который вступил в должность в июне прошлого года и с тех пор предпринял серьёзные шаги для улучшения отношений с Вашингтоном.

США рассматривают Филиппины как важное в стратегическом отношении место для размещения своих сил с прицелом на грядущее вооружённое противостояние с Пекином. В антикитайскую коалицию Штатам удалось затащить других членов АСЕАН: Бруней, Малайзию и Вьетнам. Вашингтон использовал напряжённость в регионе из-за споров о границах в Южно-Китайском море. США в значительной степени рассчитывают на ВС Филиппин на случай, если война с Китаем всё же состоится. Чтобы увеличить военное присутствие США на Филиппинах местным властям придётся переписывать конституцию страны, которая запрещает постоянное базирование иностранных войск. Правда её положение удалось обойти заключение в 1999 году договора о временном прибывании зарубежных сил на островах. Что дало возможность американским ВМС фактически пользоваться филиппинскими портами, как своими базами.

Штаты и в отношении Китая ведут ту же стратегию окружения, которая реализовывалась в отношении России, прибегая к созданию коалиций. Этот метод Вашингтон заимствовал у своей бывшей метрополии – Британии, в прошлом сумевшей создать империю, над которой никогда не заходило солнце.