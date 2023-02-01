Призыв Варшавы к гражданам своей страны пойти умирать в боях против России не находит отклика в сердцах большинства поляков

Аргументы Недели → Армия 13+

1 февраля 2023, 17:58 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: АР

В сети появилось изображение большого баннера с призывом от имени Минобороны Польши: «Встаньте на защиту истинных польских земель. Станьте танкистом Leopard. Защитите Польшу на Украине». В общем всё происходит так, как мы и предсказывали. Но, стоит всё же сделать оговорку большинство поляков вообще не желают воевать с Россией.

Попытка польских властей собрать 200 000 граждан своей страны и сделать из них резервистов, с треском провалилась. В общем и амбициозные намерения Варшавы расширить границы Польши, чтобы приблизить вожделенное восстановление её в границах Речи Посполитой «от можа до можа» также не вызвали ожидаемого энтузиазма в массах польского народа. Но, Дуда (украинец по происхождению) - не отчаивается. Польское Минобороны с завидной энергией приступило к выполнению поставленной им задачи по увеличению численности польской армии и к работам, связанным с созданием 200-тысячного резерва.

Кстати, в этом нелёгком деле польским генералам и высшим гражданским чиновникам из военного ведомства очень помогла склонность к припискам. Справедливости ради признаю, что совесть у них всё же есть. И они не позволили себе отрапортовать о создании резерва, как запланировано, в числе 200 000 штыков. А ограничились незначительной припиской, обозначив свой успех скромно - в 164 000 резервистов. К слову, по свидетельству самих же поляков, и это число очень сильно завышено.

Никто не проявляет особо неудержимого желания записываться в польский фольксштурм, ещё хуже дела обстоят с комплектованием регулярной армии. Креатив польским чиновникам не помогает. Акции, на которые тратятся немалые бюджетные деньги, проводятся практически в пустую.

Естественно, что военное ведомство Польши отрапортовало об успехах при наборе рекрутов. В реляции сказано, что армия страны увеличилась на 13 742 новобранцев. Но, при этом Минобороны республики скромно умолчало о недавнем увольнении из войск 8988 кадровых военнослужащих, в связи с изменениями условий службы, то есть -возникшей необходимостью воевать против России. Более того, из состава сил территориальной обороны ушли 7962 бойца. Судя по всему, выходит, что польское Минобороны несмотря на все свои усилия осталось в минусе.

Сейчас в составе ВСУ воюют польские «добровольцы», многие из которые являются кадровыми военными, командированным на войну, и многие из них возвращаются на родину в гробах или калеками. И чем больше будут потери среди, так называемых, польских «добровольцев», тем меньше будет желающих служить в польской армии. Берусь предположить, что планам Америки: после смерти последнего украинца, воевать до последнего поляка – не суждено сбыться.

Не поможет этому обстоятельству и выступление экзальтированной «майки отчизны» Анны Фотыги, которая является депутатом Европарламента от Польши. Это неврастеничка с высокой трибуны в классической для шизофрении манере вещала: «Россия должна перестать существовать в сегодняшних границах, распад «агрессивной империи» принесет неоспоримые преимущества демократическим государствам Европы и Центральной Азии». Помнится, такое западные властители и ватиканские нунции за последние пятьсот лет уже произносили не раз. Результат от того не меняется. Карта Европы перекраивается постоянно, а Россия в целом за последние 200 лет остаётся примерно в том же теле, составляющим примерно 1/6 часть суши Земли, плюс - минус какие-то территории, в зависимости от эпохи. Сейчас Москва возвращает себе земли, принадлежавшие ей исторически или отвоёванные в 18-м веке у Турции.