Потери ВСУ за сутки превысили 300 человек

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1 февраля 2023, 16:52

Фото: Минобороны РФ

Глава Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на Купянском направлении артиллерией «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

За сутки на Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два пикапа и также гаубица Д-20. На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 95 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное Донецкой Народной Республики. Также в районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ.

За сутки на данном направлении уничтожено: свыше 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевых бронированных машины, гаубица «Мста-Б», боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики, а также 108-й и 124-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Новоселка и Мирное Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили свыше 60 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля. Также уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.

В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

На Херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до 10 человек десанта ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка и Антоновка Херсонской области.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 88 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 131-м районе.

В районе населенного пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Золотаревка, Кременная, Нововодяное, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Сторожевое, Петровское Донецкой Народной Республики и Чапаевка Запорожской области, а также перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 206 вертолетов, 2996 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7706 танков и других боевых бронированных машин, 998 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3978 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8243 единицы специальной военной автомобильной техники.