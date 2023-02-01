Какие задачи СВО сейчас решает российская армия

Аргументы Недели → Армия 13+

1 февраля 2023, 16:45 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

В настоящее время фронт более-менее стабилизировался и принял сплошную конфигурацию. Отсутствие дыр в наших боевых порядках позволило воспретить небольшим тактическим группам противника просачиваться в наши тылы для рейдовой работы. На отдельных участках фронта ВС РФ и формирования группы «Вагнер» ведут наступление, проламывая хорошо подготовленную в инженерном отношении оборону противника. В Районе Северска, Артёмовска и Угледара обозначился некоторый успех. В целом задачи, решаемые российскими войсками, просматриваются, об этом и поговорим.

Можно сказать, что боевые действия сейчас находятся в позиционной фазе. Обе стороны в основном их ведут от обороны, украинские войска предпринимают попытки проводить контратаки на отдельных участках фронта, а также отмечаются действия отдельных малых тактических групп, направленные на просачивание через линию фронта в тыл россиян. Но, все потуги ВСУ обозначить активность успеха не имеют. И, напротив, силы ВС РФ уплотнили свою линию обороны, активнее неприятеля используют артиллерию и авиацию для поддержки своих войск, метами ведут наступательные действия и добились некоторого успеха на отдельных участках фронта. Поступает информация о продвижении вперёд наших подразделений на Северском направлении. Город Артемовск, где засела сильная группировка ВСУ, практически взят в клещи и намечается его полное окружение. Идут бои в городской черте Марьинки и Угледара. Но, практически везде, где обозначился успех ВС РФ – противник контратакует за счёт введения в бой свежих резервов. Всё это делается командованием ВСУ несмотря на тяжелейшие потери в рядах украинских войск.

Анализируя оперативную обстановку, сложившуюся в линии фронта можно с определённой уверенностью говорить о том, какие задачи сейчас решают ВС РФ в зоне специальной военной операции (СВО). Что мы видим? Противник отправляет на передовую все резервы, что сформированы на скорую руку в непосредственной близости от линии фронта и тем самым очень быстро истощает свой людской мобилизационный ресурс. Этим пользуется командование ВС РФ. Судя по всему, сейчас перед российскими войсками не стоит принципиальная задача наступать. Они как бы затягивают украинские силы в вязкие бои местного значения и перемалывают их там. Это идеальные условия для достижения превосходства в перспективе. За противником не надо гоняться по всему ТВД. Он сам приходит умирать в нужное время в нужном месте. Поэтому в целом ситуацию можно описать следующим образом: российские войска решают коренную задачу, направленную на то, чтобы измотать и максимально обескровить силы противника в позиционном противостоянии на линии фронта. И тем самым создать условия для перехвата инициативы и перехода к активным наступательным действиям.



Бесспорно стоит учитывать и тот факт, что ВСУ в глубоком тылу (на севере и на западе страны) формируют свой оперативный резерв в составе двух корпусов и десяти отдельных бригад, общей численностью около 80 тыс. штыков. Эти силы предположительно будут оснащены боевой техникой и вооружением полученными Киевом от стран НАТО. Но речь идет уже о западных образцах. Есть вероятность, что экипажи поставляемых английских и немецких танков будут формироваться из так называемых добровольцев, ранее служивших в войсках стран НАТО, где на вооружении состоит вышеуказанная техника. Также для технического обслуживания средств западного образца ВСУ вероятно будут привлекать иностранных специалистов, поскольку подготовить в короткие сроки своих в достаточном числе не представляется возможным. Не стоит забывать и о планах США и их союзников передать ВСУ одномоторные истребители четвёртого поколения F16. Несмотря на то, что в Киеве и в Вашингтоне увещевают о подготовки для их пилотирования украинских лётчиков, есть опасность, что реально в кокпитах этих самолётов окажутся в первую очередь западные наёмники, а техперсонал однозначно придётся комплектовать из бывших натовских военных.

Естественно, что Генштаб ВС РФ готовит сильный резерв со своей стороны, часть его уже находится в тыловой зоне СВО, прочие войска проходят доподготовку на полигонах военных округов ВС РФ. Усиливается ракетная, артиллерийская и авиационная составляющие группировки ВС ФР. Значительно увеличивается парк средств РЭБ, бронетехники и дронов. Вероятно, ведётся дополнительная подготовка к использованию высокоточное и гиперзвукового вооружения большой дальности действия.

Какие силы и средства будут сосредоточены в российском оперативном резерве неизвестно. Но, однозначно, они по численности не будут уступать украинскому, а по огневой мощи и техническому оснащению превзойдут возможности противника.