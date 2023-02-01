Влияние поставок западного оружия на тактику ведения боевых действий вооруженными формированиями Украины

Аргументы Недели → Армия 13+

1 февраля 2023, 13:46 Юрий Кнутов

Фото: Из личного архива автора

Не так давно Вашингтон и его союзники в очередной раз приняли новую стратегию поставок оружия на Украину, которая, по их мнению, в значительной мере должна изменить тактику действий ВФУ. Отправной точкой стала встреча состоявшаяся 20 января этого года на авиабазе Рамштайн (Германия). В ней участвовали представители 30 государств, входящих в блок НАТО и 20 стран-союзников Североатлантического альянса.

Если вначале проведения СВО на Украине Запад рассматривал поставки бронемашин типа HMMWV, переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и ПЗРК как основу для ведения Украиной оборонительных действий, то по мере эскалации военного конфликта произошло значительное расширение номенклатуры вооружений и боевой техники. Забегая вперед, следует сказать, что именно Пентагон и НАТО, направляя на Украину то или иное оружие, целенаправленно затягивают военный конфликт, а заодно определяют характер будущих боестолкновений.

По признанию бывшего канцлера Германии Меркель, бывшего президента Франции Олланда и бывшего президента Украины Порошенко марионеточный Киевский режим в течение 8 лет под руководством инструкторов и советников из стран НАТО занимался подготовкой страны к войне с Россией. За это время на Донбассе была построена сплошная эшелонированная линия обороны с фортификационными сооружениями. Практически все украинские военнослужащие в запасе через ротацию получили боевой опыт вначале в зоне АТО, а затем ООС («Операция объединенных сил»). Наличие боевого опыта, развитая и хорошо оборудованная в инженерном отношении система укреплений, большие запасы советского оружия позволили ВФУ уже на первом этапе СВО в определенной степени сдержать продвижение частей народной милиции ЛДНР и российских войск на Донбассе.

Сразу же после освобождения ряда территорий Украины от нацистского режима Российская армия использовала тактику создания опорных пунктов, которые были призваны противостоять батальонным тактическим группам противника. Как правило, сплошной линии обороны у российских войск в это время не было. Между опорными пунктами находилось простреливаемое артиллерией, минометами и крупнокалиберными пулеметами пространство. Плотный огонь должен был предотвращать прорыв подразделений врага в тыл наших войск.

Под руководством натовских советников ВФУ ответили на эту оборонительную тактику применением малых мобильных тактических групп. Как правило, они передвигались на трех или четырех легко бронированных автомобилях типа HMMWV. На каждом из них находилось 3-5 военнослужащих с ПТРК различного типа, в том числе FGM-148 Javelin, крупнокалиберный пулемет или миномет. Группе придавался стрелок-зенитчик с ПЗРК FIM-92 Stinger (либо с ПЗРК другой модификации).

Иногда группу усиливали с помощью БМП или танка. Группы всегда действовали быстро и решительно. Рейды совершались в ближний тыл российских войск с заранее разведанных направлений. Обязательно планировалось несколько путей отхода.

Информацию украинские военные получали от местных осведомителей, своих разведгрупп и средств технической и оптической разведки стран НАТО. Если при попытке прорыва противник все-таки натыкался на российский опорный пункт, то он не вступал в бой, а искал брешь в обороне. Как только такое место обнаруживалось, украинские бронемашины устремлялись к нему. На предельной скорости и маневрируя, они преодолевали простреливаемое пространство и оказывались за пределами передовой. Совершив внезапные нападения в российском тылу, группа также стремительно возвращалась назад. В прорыве могло участвовать сразу несколько малых мобильных тактических групп. Иногда они подходили к небольшому населенному пункту сразу с нескольких направлений и одновременно нападали на него. Главная задача, которая ставилась перед украинскими военными, – уничтожение штабов и складов, а также причинение максимального ущерба российским подразделениям. В ряде случаев несколько групп захватывали населенный пункт и удерживали его. Иногда противнику удавалось перерезать пути снабжения одного или двух опорных пунктов, что вынуждало российские части к отходу. Организованное отступление позволяло избежать окружения наших войск и минимизировало потери, но приводило к утрате части территорий.

На следующем этапе российская армия сделала ставку на создание сплошной эшелонированной линии обороны. Киевский режим на Донбассе подобные линии укреплений уже имел, а на других участках фронта создавал. Появление протяженных линий хорошо оборудованных окопов с многочисленными блиндажами привело к тому, что боевые действия стали носить позиционный характер. Во многом они напоминали Первую мировую войну, когда разведка оборонительных линий противника велась с помощью фронтовых разведчиков, наблюдателей на привязных аэростатах и корректировщиков артиллерийского огня. В ходе СВО на Украине вместо аэростатов стали широко применяться беспилотники различного класса. На некоторое время боевые действия свелись к ударам дальнобойной артиллерии и контрбатарейной борьбе. В этих условиях решающую роль стали играть дальность стрельбы орудий и точность поражения целей, а также быстрота смены артиллеристами позиций. Важное значение имели БПЛА, а также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

После того, как российская артиллерия стала наносить украинским войскам значительные потери, Киевский марионеточный режим запросил у блока НАТО 155-мм пушки с длиной ствола 52 калибра. Страны Североатлантического альянса направили на Украину американские буксируемые гаубицы М-777, немецкие САУ Panzerhaubitze 2000(PzH 2000), польские САУ AHS Krab, французские САУ CAESAR, британские AS-90(версия Braveheart имеет длину ствола 52 калибра), шведские САУ Archer.

Эти орудия отличаются дальностью стрельбы от 30 до 40 км и высокой точностью поражения. Так, САУ Archer («Лучник») способна поразить цель управляемым активно-реактивным снарядом M982 Excalibur на расстоянии до 57 км. Особая ставка натовскими военными была сделана на РСЗО М142 HIMARS, М270 MLRS и MARS II. Реактивные снаряды типа GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) калибра 227-мм имеют дальность стрельбы до 80 км, наводятся на цель с помощью системы GPS, что обеспечивает круговое вероятное отклонение от цели не более 7 м.

Высокая точность дальнобойной артиллерии и РСЗО производства ряда стран НАТО привели к тому, что до 90 % потерь личного состава российской армии стало приходиться на ракетно-артиллерийские удары, наносимые не только по переднему краю, но и по ближним тылам. Артиллерийским налетам, как правило, подвергались места сосредоточения войск и боевой техники, штабы, склады и транспортные коммуникации. Применение этой натовской тактики привело к тому, что российская армия вынуждена была временно оставить часть Херсонской области, включая областной центр.

Проанализировав действия противника, российское командование изменило тактику наших войск. Главное внимание было уделено рассредоточению личного состава и техники. Боевая техника стала чаще менять свои позиции, лучше проводилась маскировка. Штабы, склады и логистические центры были перебазированы на безопасное от линии фронта расстоянии.

После этого эффективность применения дальнобойной артиллерии и РСЗО противника значительно снизились.

Учитывая, что СВО, по сути, превратилась в «войну на истощение», ведущие натовские аналитики пришли к выводу, что марионеточный Киевский режим в военном и экономическом отношении не выдержит долгого противостояния с Россией.

В этих условиях представители Североатлантического альянса потребовали от президента Зеленского в 2023 г. провести стратегическую наступательную операцию и победоносно завершить военный конфликт с Россией. Цель ВФУ - выйти на границы 24 февраля 2022 г., а в случае значительного успеха - на границы 1991 г.

По мнению натовских генералов для реализации этого плана необходимо большое количество бронетехники. Подсчеты натовских советников и украинского генштаба показывают, что для генерального наступления потребуется 300 танков, 500 САУ и 600 – 700 БМП. Из них планируется сформировать 3 мощных бронированных кулака, которые будут способны пробить бреши в российской обороне на Луганском, Донецком и Запорожском направлениях. Учитывая, что российская армия смогла создать достаточно надежную систему противотанковой обороны, перед ВФУ поставлена непростая задача. Натовские генералы обращают внимание украинского генштаба на проведение хорошо скоординированной атаки, в которой «пехота обозначает цели, танки ведут огонь по этим позициям, а артиллерия обеспечивает прикрытие и поддержку». Главный залог успеха готовящегося наступления состоит в тесном взаимодействии различных родов войск.

Чтобы обеспечить скоординированные действия ВФУ в странах НАТО уже ведется подготовка украинских военнослужащих по программам Североатлантического альянса. Готовят пехотинцев, артиллеристов, специалистов по комплексам ПВО, танкистов. На очереди подготовка летчиков.

Для успешного проведения весенне-летнего стратегического наступления Вашингтон и Брюссель приняли решение предоставить Киевскому марионеточному режиму тяжелые танки. Речь идет о 14 британских Challenger 2, о 31-м американском M1A2 Abrams без секретной урановой брони второго поколения и о 14-ти немецких Leopard 2A6. Кроме того, Польша, Норвегия, Португалия и Канада согласились направить на Украину еще 30 танков типа Leopard 2A6 и Leopard 2A4. В свою очередь Берлин пообещал передать Киевскому марионеточному режиму еще 88 танков старой модификации Leopard 1 и 51 более новый танк Leopard 2A4.

До конца не веря в успех стратегического наступления ВФУ, НАТО готовит следующий этап эскалации боевых действий. Речь идет о поставке самолетов на Украину. Это американские истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon, французски Dassault Mirage 2000, европейские Eurofighter Typhoon. Киевский марионеточный режим уже ведет переговоры о поставке 180-200 самолетов. Их основное предназначение – с помощью ракет «воздух-поверхность» перенести боевые действия вглубь территории России. Решение о поставке самолетов на Украину, скорее всего, будет принято. Произойдет это несмотря на то, что натовские генералы хорошо знают высокую эффективность российских комплексов ПВО. Поэтому уже сейчас в кулуарах Вашингтона и Брюсселя обсуждается вопрос поставки баллистических ракет малой дальности MGM-140 ATACMS (Mobile Ground Missile - 140 Army Tactical MissileSystem), с помощью которых планируется обстреливать российские города, расположенные на Европейской территории страны.

Как говорится, ничего личного. Только бизнес. Сверхприбыльный бизнес стран Запада на крови украинского и русского народов…