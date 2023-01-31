Внук адмирала флота СССР Кузнецова воюет в зоне СВО

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31 января 2023, 19:56

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, в настоящее время выполняют боевые задачи специальной военной операции по защите населения Донбасса в артиллерийских, мотострелковых и танковых подразделениях, а также подразделениях материально-технического обеспечения.

В одном из подразделений Южного военного округа проходит службу мобилизованный военнослужащий Николай Кузнецов — внук знаменитого Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. Николай чтит семейные традиции. С объявлением частичной мобилизации на следующий же день он явился в военный комиссариат и убыл для прохождения подготовки по своей военно-учетной специальности на один из полигонов Минобороны России. В зоне специальной военной операции военнослужащий выполняет задачи в составе подразделения материально-технического обеспечения по ремонту гусеничной техники, в том числе танков.

Боевые товарищи Николая случайно узнали, что все это время бок о бок служат с внуком Героя Советского Союза лишь спустя четыре месяца. О своей жизни до призыва на военную службу потомок и тезка адмирала рассказывает мало — «Работал по гражданской профессии, срочную службу проходил в морской пехоте на Северном флоте», — поделился Николай.

Николай не пошел по стопам дедушки, на себя продолжение династии военных моряков взял его сын, который в настоящее учится в Нахимовском военно-морском училище. Особого внимания к себе Николай не любит и не ждет этого от командиров, службу несет наравне со всеми, а сами сослуживцы говорят, что рядом с таким боевым товарищем чувствуют себя еще более увереннее.