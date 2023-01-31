Финское руководство стремится вступить в НАТО, тем самым готовит своему народу участь пушечного мяса

Аргументы Недели → Армия 13+

31 января 2023, 19:38 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото 1941 года, финские войска в Подмосковье

Стремление Финляндии в НАТО у нас, у россиян вызывает недоумение. Кто-кто, а финны точно не должны опасаться своего восточного соседа и повода к тому Москва до сих пор не давала. Но, западная пропаганда эффективна в воздействии на население этой страны и его большая часть, как, то ни странно, верит сказкам об агрессивности России. С финским политическим руководством все гораздо проще, их проамериканская позиция выражена открыто. Финляндия намерена закупить в США самолёты пятого поколения F-35, а эти истребители Вашингтон продаёт исключительно союзникам, то есть вступление Хельсинки в Североатлантический альянс как бы уже предрешено. Сразу вспоминаются события Великой Отечественной войны, когда финская армия воевал бок обок с Вермахтом. Она участвовала в блокаде Ленинграда и даже в Подмосковье находились финские войска. На них полагалось немецкое командование, как на приспособленных воевать в суровых условиях русской зимы.

Судя по всему, роль основной ударной силы НАТО в зимних кампаниях и сейчас предназначается финским войскам. В военное время финские силы самообороны, по плану, могут иметь численность до 280 тыс. штыков и ещё около 900 тыс. резервистов. Что, впрочем, выглядит сомнительно, при общей численности населения 5,55 млн человек. Получается, что Хельсинки смогут поставить под ружьё более 21% населения – а это нереально.

В значительной мере командование НАТО делает расчёт на финских снайперов, приспособленных к суровым зимним условиям. Стоит отметить, что финские снайперские винтовки считаются одними из лучших в мире. Они изготавливаются по современным технологиям под калибры винчестер - 7,62Х54мм; 300 винчестер/магнум - 7,62Х67мм; 338 лапуа/магнум – 8,6Х70мм. На вооружении финской армии состоит автомат RK95TP, под переходной патрон 7,62Х39мм, изготовленный на базе автомата Калашникова. Надо отдать должное финнам – это отменное стрелковое оружие.

Финские войска особенно - снайперы проявили себя в советско-финскую войну. Есть мнение, что их назвали кукушками за использование имитации звуков, издаваемых этой птицей для общения. На мой взгляд такой приём мог стать только демаскирующим признаком, поскольку не могу себе даже представить кукования кукушки в зимнем лесу. А советско-финская кампания была зимней. Неувязочка получается - птица эта перелётная, зимует в тёплых краях.

В Великую Отечественную финские войска блокировали Ленинград с севера и поэтому не менее немцев виновны в массовой гибели жителей этого города, которая сейчас судом определена, как геноцид. Так же финны были и в Подмосковье, но здесь они воевали не шатко ни валко, чем серьёзно раздражали немцев. Но представители народа Суоми на передовую не стремились, а занялись грабежом мирного населения. В конце концов немецкое командование отсюда их убрало. Мне бабушка рассказывала, как вооружённые винтовками финские солдаты хотели утащить у неё пуховую перину. Но, она совершено безоружная в присутствии пяти своих малышей, в неравной схватке с финскими вояками отстояла своё имущество.

Сейчас, похоже, Финляндия хочет взять реванш за поражение в тех двух войнах, поэтому на гребне эскалации конфликта на Украине, который, по сути, перерос в противостояние России и НАТО. Финские силы самообороны включают сухопутную, морскую и воздушную составляющие. ВМС этой страны можно смело назвать карликовыми. В их боевом составе малые патрульные корабли, артиллерийские и ракетные катера, тральщики и суда обеспечения. Немногочисленные ВВС Финляндии сейчас проводят перевооружение с американских самолётов четвёртого поколения F-18С/D на американские истребители пятого поколения F-35A. Сухопутная составляющая вооружена немецкими танками «Леопард 2А6» и «Леопард 2А4»; российские БМП1 под кодом BMP-1TJ и БМП2 под кодом BMP-1TJ; шведские БМП Стридсфордон 90; местные БТР: ХА360 «Патрия», ХА200, ХА-180 (на основе наших старых БТР60); самоходки: своя ХА-361 (на основе ХА360 «Патрия»), южнокорейская К9, РОЗО М270 MLRS, чешские RM-70.

Для превращения БМП-1 в BMP-1TJ, усилили броню, поменяли старую башню на новую оборудованную панорамной системой наблюдения, дальномером и тепловизором, вооружили 71-мм гранатомётом «Бофос Лайран» и немецкой системой постановки дымовой завесы. БМП-2 в финской версии BMP-2MD оснащена тем же набором, что и BMP-1TJ, кроме того, современной системой связи, интегрированной в сеть управления боем. В целом армия Финляндии не впечатляет – её можно назвать карликовой и условно боеспособной. Это не шапкозакидательство, а реальный взгляд на факты. Европейцы вряд ли смогут воевать на финской территории, особенно в зимних условиях. Поэтому финнам придётся рассчитывать только на себя и смириться с гибелью под ударами российских ракет.

Если НАТО вздумает воевать с Россией до последнего финна, война может завершиться очень быстро, всё зависит от решимости Москвы применять свои мощные поражающие средства массированно во всём их спектре. Человеческий ресурс страны Суоми не так велик, чтобы ввязываться в военные авантюры. И это также указывает на совершено опрометчивое, более того - абсолютно неразумное решение финского политического руководства – вступить в Североатлантический альянс. По сути, это означает, что власти этой страны подписывают своему народу смертный приговор, определяя его в будущем как пушечное мясо в войнах Запада против России.