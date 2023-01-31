За сутки: на Купянском, Лиманском и Донецком направлениях уничтожено около 200 украинских военнослужащих

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31 января 2023, 15:29

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на Купянском направлении артиллерия «Западной» группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 114-й и 103-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области.

Потери противника за сутки на Купянском направлении составили до 45 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Уничтожено более 60 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.

На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Благодатное Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожено: до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, артиллерийская система М-777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар, а также 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новополь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили свыше 40 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Кроме того, в районах населенных пунктов Угледар и Катериновка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ. На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также два склада с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Михайловка и Змиевка Херсонской области.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 84-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Также уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Оборотновка, Краснореченское, Владимировка Луганской Народной Республики и Белогрудово Херсонской области,

Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США в районах населенных пунктов Златоустовка Донецкой Народной Республики и Скадовск Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 206 вертолетов, 2987 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7691 танк и другие боевые бронированные машины, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3970 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8229 единиц специальной военной автомобильной техники.