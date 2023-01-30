Ствольная и реактивная артиллерия ЮВО не даёт укронацистам шанса на выживание

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30 января 2023, 15:49

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что артиллеристы ЮВО поддерживая наступательные действия мотострелковых и танковых подразделений Вооруженных Сил России наносят массированные удары по позициям украинских боевиков.

Боевые расчеты артиллерийских подразделений Южного военного округа поддерживая наступление российских войск продолжают ежедневно наносить массированные удары по находящимся на открытой местности и в заглубленных укрытиях скоплениям живой силы противника, а также уничтожать бронетехнику, артиллерийские системы и командные пункты ВСУ.

Для повышения боевой эффективности расчеты ствольной артиллерии и РСЗО «Торнадо-Г» действуют совместно, поддерживая подразделения ВС РФ в наступлении. За счет наличия автоматизированной системы наведения и прицеливания, топопривязки и навигации расчет «Торнадо-Г» наносит огневое поражение противнику в автоматическом режиме.

Корректировка огня ведется расчетами беспилотных летательных аппаратов и артиллерийскими передовыми наводчиками, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность ведения огня артиллеристов в круглосуточном режиме.