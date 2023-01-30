Добровольцы СВО получат удостоверения и льготы ветеранов

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30 января 2023, 12:42

Чиновники оборонного ведомства РФ разработали порядок выдачи удостоверений ветеранов боевых действий участвующим в СВО добровольцам. Речь идёт об отрядах, созданных по инициативе государственных органов для выполнения военных задач.



Спикер российского парламента Вячеслав Володин считает справедливым решение о приравнивании добровольцев к участникам боевых действий с дальнейшим присвоением статуса ветерана. Добровольцы, а также члены их семей имеют право на получение льгот, в том числе на бесплатный проезд в общественном транспорте, 50%-ную компенсацию на оплату коммунальных платежей. Обращения добровольцев о выдаче удостоверений будут изучать региональные военкоматы.



Согласно действующему законодательству, добровольческие отряды подчиняются Министерству обороны и привлекаются для решения военных задач, как на территории РФ, так и за рубежом.



Правительство заинтересовано в развитии добровольческого движения. По распоряжению президента России Владимира Путина, добровольцы подлежат обязательному страхованию за счёт государственного бюджета.