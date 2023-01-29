Аргументы Недели → Армия 13+

29 января 2023, 19:42 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: "АН"

Западные политики откровенно лгут, что не стремятся развязать войну НАТО против России. В действительности они пока провоцируют Москву на совершение решительных действий в ответ на всестороннее снабжение украинской армии. В Киеве сообщают, что Запад сейчас пребывает в процессе поставки ВСУ боевой техники, вооружений и боеприпасов в достаточном количестве, чтобы оснастить два армейских корпуса, по четыре бригады в каждом. Так скажем, два корпуса – громко сказано, по сути, речь идёт о формировании двух дивизий.

Киев завершает создание резерва, в состав которого войдут две дивизии и десять отдельных бригад, общей численностью около 76 000 штыков. Окончание подготовки этих сил запланировано на конец марта, начало апреля. ВСУ и НГУ будучи, по сути, тараном НАТО в противостоянии с Россией в спешном порядке проводят новую мобилизацию. Команда Зеленского являясь оккупационной администрацией НАТО в Малороссии и Новороссии продолжает уничтожение российских памятников.

Напоминаю, что речь уже идёт о тех монументах, которые устанавливались задолго до советской власти и их не трогали даже немецкие оккупанты в ходе Великой отечественной войны. Среди уничтоженных памятники Екатерине Великой (сооружён в 1900 году) и Александру Суворову (установлен в 1907 году) в российском городе Одессе, временно оккупированном укронацистами. Расправившись с памятниками укронацисты, приступили к разрушению наших православных храмов.

Сроки готовности резерва ВСУ совпадают с датами, когда страны НАТО должны поставить украинским войскам танки западного образца «Леопард 2» и «Челенджер 2» из ФРГ и Британии, и советского образца (те что были произведены на платформах Т-72 и Т-55) из Польши, Словении, Словакии и Чехии всего около 360 машин. Примерно на это же время Генштаб ВСУ планирует начало наступления своих войск, об этом писал Залужный в своём плане на кампанию 2023 года. Полученные от стран НАТО танки и бронемашины будут использованы для формирования бронированного кулака, который по замыслу командования ВСУ способен будет продавить оборону российских войск.

Оккупационная администрация Зеленского настойчиво требует поставки самолётов и тяжёлых беспилотников от своих западных кураторов. В частости, есть сведения, что ВСУ получат уже в ближайшее время тяжёлые ударные дроны MQ-1C Predator. Помимо прочего ВСУ увеличит за счёт 105-мм гаубиц и 155-мм САУ свой артиллерийский парк. Эти вооружения представляют США и их союзники. В настоящее время военные советники из НАТО и командование украинских войск проводят наладку работы автоматизированной системы управления боевыми действиями в расчёте, что она будет готова к началу запланированного натовцами для ВСУ наступления.