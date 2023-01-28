ВМС Ирана приблизились к берегам Америки, Вашингтон тому не рад, но пока молчит

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28 января 2023, 17:32

Фото агентства MEHR

Флотилия ВМС Ирана появилась в водах Атлантики близ берегов Латинской Америки, сообщило иранское новостное агентство Mehr, ссылаясь на слова заместителя командующего ВМС Ирана адмирала Хамзе Али Кавиани.

Mehr пишет, что сила исламского Ирана растет день ото дня, несмотря на давление, которое оказывалось на страну за последние сорок четыре года, подчеркнул Кавиани.

Большая часть необходимой стране оборонной техники в настоящее время производится внутри страны, он добавил, что флотилия ВМС Ирана подняла иранский флаг «на западе Латинской Америки». Кавиани добавил, что иранские военные корабли также активно присутствуют в северной части Индийского океана.

На днях несколько бразильских СМИ сообщили, что 86-я флотилия ВМС Ирана в составе кораблей Dena и Makran в ближайшие дни пришвартуется в порту Рио-де-Жанейро. Несколько месяцев назад 86-я флотилия ВМС Ирана начала свою миссию с целью совершить кругосветное путешествие.

Военно-морской флот Исламской Республики Иран начал свои дальние морские походы в 1388 иранском году (начиная с 21 марта 2009 года) по исламскому календарю, который ведет отсчет времени от Хиджры с целью борьбы с пиратством в Аденском заливе.

В прошлом году 75-я флотилия ВМС Ирана в составе кораблей «Саханд» и «Макран» совершила значительнейший в истории страны военно-морской поход, достигнув российского порта Санкт-Петербург и преодолев расстояние в 250 тысяч километров.

ВМС Ирана стремятся расширить свою деятельность и присутствие в мировых водах для защиты интересов страны.



В Вашингтоне косо смотрят на случившееся, но пока нет с его стороны никакой реакции. Видимо ищут варианты обхода международных законов о свободе навигации, которые Америка сама продвигала.