Синьхуа: Америка значительно увеличила поставки своего оружия странам НАТО в минувшем году

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28 января 2023, 17:13

Фото: АР

В 2022 финансовом году продажи Америкой оружия за рубеж значительно выросли. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Госдепартаментом, которые объясняют это главным образом военной поддержкой Украины, сообщило китайское государственное новостное агентство Синьхуа.

Общая стоимость санкционированных Госдепартаментом межправительственных продаж вооружений за рубежом составила 51,9 миллиарда долларов США в 2022 финансовом году, за 12-месячный период, закончившийся 30 сентября 2022 года, что на 49,1 процента больше, в предыдущем финансовом году, когда уровень продаж достиг чем 34,8 миллиарда долларов.

Так называемые прямые коммерческие продажи, или продажи оружия и военной техники иностранным правительствам американскими оборонными подрядчиками, также выросли в 2022 финансовом году, увеличившись на 48,6% до 153,7 млрд долларов по сравнению со 103,4 млрд долларов в 2021 финансовом году.

В конце 2022 финансового года в Управлении по контролю за оборонной торговлей было зарегистрировано 14 445 организаций для ведения оборонной торговой деятельности, что немного больше, чем в 2021 финансовом году, говорится в пресс-релизе департамента в среду.

Государственный департамент объяснил всплеск продолжающимся оказанием США военной помощи Украине, заявив при этом, что «поставки оружия и оборонная торговля являются важными инструментами внешней политики США».

Согласно последнему обновлению министерства обороны, опубликованному в среду, Соединенные Штаты предоставили более 27,1 миллиарда долларов помощи Украине в области безопасности с момента начала российско-украинского конфликта 24 февраля 2022 года.

Данные о продажах оружия в 2022 году являются потенциальными сделками, о которых Государственный департамент уведомил Конгресс, а не окончательными продажами, а это означает, что некоторые сделки могут быть отклонены Конгрессом, что вынудит администрацию участвовать в дальнейших переговорах.

Что касается направлений этих продаж, то они охватывают союзников и партнеров США в Европе, поскольку спрос на американское оружие резко вырос, особенно в странах НАТО, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.