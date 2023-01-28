Силами ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск сбит в воздухе украинский самолет МиГ-29

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28 января 2023, 16:22

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика» и артиллерийская система М-777 производства США.

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вишневое Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М-777 производства США.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, установка РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Пион», гаубица «Гиацинт-Б», две гаубицы «Мста-Б», артиллерийская система М-777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Новоселка, Новомайорское Донецкой Народной Республики и Луговское Запорожской области. В районах населенных пунктов Водяное Донецкой Народной Республики и Никольское Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ. Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также за сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольское Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области.

Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах города Донецк и населенного пункта Валерьяновка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 204 вертолета, 2976 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7656 танков и других боевых бронированных машин, 992 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3944 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8198 единиц специальной военной автомобильной техники.