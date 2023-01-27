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Аргументы Недели → Армия 13+

Китайца осудили в США за шпионаж в пользу КНР

, 21:23

Китайца осудили в США за шпионаж в пользу КНР
Фото: АР

В Чикаго федеральный судья США приговорил бывшего армейского резервиста к восьми годам тюремного заключения за шпионаж в пользу правительства Китая путем сбора информации об ученых и инженерах в Соединенных Штатах, специализирующихся на аэрокосмических и спутниковых технологиях. Об этом пишет издание Army Times.

Федеральный суд присяжных в Чикаго в сентябре признал 31-летнего Цзи Чаоцюня виновным в действиях в качестве агента Министерства государственной безопасности Китая без уведомления генерального прокурора США. этот человек в 2016 году он был зачислен в резерв армии США в рамках программы по набору иностранцев, обладающих навыками, которые считаются жизненно важными для национальных интересов.

В обвинениях утверждалось, что Цзи/Джи стал предметом пристального внимания агентов Министерства государственной безопасности незадолго до того, как он приехал в США в 2013 году, чтобы изучать инженерное дело в Иллинойском технологическом институте в Чикаго

По словам прокуроров, после возвращения в Китай на зимние каникулы Цзи был встречен кураторами своего министерства. В конце концов ему был выдан совершенно секретный контракт, в котором он присягал на верность делу агентства, соглашаясь «посвятить остаток своей жизни государственной безопасности». В конечном итоге Цзи собрал биографические данные о восьми гражданах США, родившихся на Тайване или в Китае, с карьерой в науке и технологиях, в том числе о нескольких, которые специализировались в аэрокосмической области, заявили прокуроры. Семеро работали на оборонных подрядчиков США.

Он отправил отчеты своим кураторам в заархивированном вложении, которое было ложно помечено как набор вопросов «промежуточного экзамена», сказал помощник прокурора США Барри Джонас на суде над Цзи/Джи.

Присяжные признали Цзи виновным в даче ложных ответов в правительственной анкете, в которой спрашивалось, имел ли он когда-либо контакты с иностранными спецслужбами. Короче китаец загремел в американскую тюрьму надолго. Может быть ему предложат сотрудничество с спецслужбами США.

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